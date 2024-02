Este es el grado de estudios de Karely Ruiz, la influencer que tuvo relaciones sin protección con un fan

La modelo y empresaria monetiza su popularidad, invirtiendo en el mercado inmobiliario y automotriz para asegurar el futuro de su familia (Karely Ruiz)

La influencer Karely Ruiz ha generado controversia tras haber tenido un encuentro sexual con un admirador que se tatuó su rostro como una muestra de su fanatismo por la creadora de contenido para OnlyFans.

La decisión de Ruiz de compensar a su fanático con una experiencia íntima y hacerlo público a través de su plataforma de contenido exclusivo ha suscitado un fuerte debate en línea, particularmente debido a la preocupación por la ausencia de protección durante el acto.

La modelo se convirtió en viral por un video filtrado. (karelyruiz.of)

Y es que en el video que se filtró en las redes sociales, compartido originalmente por la modelo, aparece la joven de 23 años en compañía del hombre que se tatuó una ilustración de su rostro con peluca color verde agua y sostienen un encuentro sexual sin preservativo.

Cabe mencionar que se desconoce la identidad del joven de unos 18 a 25 años, pues aparece en la viral grabación con un antifaz rojo.

La influencer tiene más de 130 mil "Me gusta" en OnlyFans (karelyruiz.of)

A raíz de este evento, numerosos seguidores y críticos han ingresado a OnlyFans para verificar la autenticidad del vídeo, el cual efectivamente encontraron, incrementando la polémica alrededor de la naturaleza de este ‘premio’ y las implicaciones de salud que conlleva la decisión de no emplear protección durante el encuentro entre la estrella de internet y su fan.

“El vato no usó condón mientras tenía relaciones sexuales con Karely Ruiz”. “El pendejo se partió a la Karely Ruiz sin condón”. “Un wey se tatuó a Karely Ruiz y cuando ella se enteró se dejó co*er sin condón”. “El camarógrafo cuando vio que se la meten sin condón a Karely Ruiz”. “Lo sifilico y gonorreico nadie te lo quitará”, fueron algunas reacciones.

Por el momento no ha habido reacciones directas de Ruiz ni del misterioso joven a los cientos de comentarios sobre el tema, pero la regiomontana escribió un mensaje en el que retoma los ataques con sarcasmo.

Supuestamente esta es una captura de pantalla del fan que hizo un video íntimo con Karely después de haberse tatuado su cara (Captura de pantalla)

“Ahorita que estoy en tendencia suscríbanse a mi onlyyyy, subiré más videos bien puercos con mil enfermedadessssssss como ustedes aseguran”, escribió en X.

La más reciente polémica de la joven ha generado interés en conocer más de ella, como su trayectoria laboral y qué estudió.

Qué estudió Karely Ruiz

Antes de saltar a la fama en las redes sociales y convertirse en un símbolo sexual, Karely había estudiado hasta el tercer semestre de Enfermería, como una carrera técnica.

La modelo dijo a distintos podcasts que su objetivo era estudiar Medicina para ayudar a personas como su hermana, quien sufre parálisis cerebral.

Sin embargo, tras su paso a la pantalla chica a través de la cadena Multimedios y a la gran popularidad que adquirió en las redes sociales, la regia optó por dejar la escuela y dedicarse a “monetizar”.

La nueva casa de Karely cuenta con sala de cine, terrazas y alberca Crédito: TikTok @karelyruizmxxx

Pero en agosto de 2023 la modelo llamó la atención de sus seguidores al retomar sus estudios universitarios y concluir su formación académica, que pausó cinco años atrás.

En una transmisión en vivo en TikTok, durante un reto Get Ready With Me, Karely dio la noticia y aseguró que su nueva etapa universitaria no afectaría su presencia en las redes.

“Voy a retomar los estudios, entonces eso es como ¡Wow! No sé, pero es que a mí siempre me ha gustado la escuela, no lo hice porque estaba trabajando y dije ‘primero voy a hacer dinero’, obviamente seguiré haciendo dinero (...) Creo que puedo con las dos, va a ser un poquito más pesado y complicado, pero todo se puede en esta vida cuando lo quieres”

La modelo reveló que se había inscrito a la escuela y que estaba asistiendo a la facultad a unos cursos de la carrera que eligió.

"Ahora qué me van a criticar", dijo la influencer a sus detractores al anunciar que se inscribió a una universidad y a clases de baile. Credito:TikTok@karelyruizmxxx

La noticia generó distintos comentarios, pues anteriormente la influencer había dejado sus estudios para crecer sus finanzas y apoyar a su familia.

Karely compartió lo mucho que había cambiado su rutina con su regreso a clases, ya que esto implica levantarse más temprano de lo que estaba acostumbrada.

“Era muy inteligente en la carrera. Nunca faltaba, tenía beca, 10 en todo, menos en inglés, que ahí si le batallé”, dijo al respecto luego de confirmar la noticia.

Sin mencionar directamente qué carrera está estudiando, un comentario dejó ver que probablemente se trate de la Licenciatura en Nutrición.

“Me dijo mi mamá que voy a estudiar putrición, porque voy a ser p*ta y también nutrición”.

Al momento se desconoce en qué universidad se matriculó; sin embargo, es posible que esté estudiando en Monterrey, Nuevo León, donde creció y radica toda su familia.