La respuesta de Arturo Zaldívar a la indirecta de Lorenzo Córdova durante la Marcha por nuestra Democracia

El exministro respondió a las críticas en su contra (Cuartoscuro)

El exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aprovechó sus redes sociales para responder a una indirecta que le habría enviado el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, durante el discurso que ofreció en la Marcha por Nuestra Democracia.

En un mensaje que colocó en su perfil de X, antes Twitter, el exintegrante del Poder Judicial sentenció que “la verdadera lucha por la democracia” es mediante el trabajo a favor de la libertad, los derechos humanos y la justicia social, esto después de que acompañó a la precandidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a su registro ante la autoridad electoral.

Aunado a lo anterior, calificó a la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como una mujer con firme convicción de transformar al país mediante la igualdad sustantiva y, además, previó que era una defensora de la dignidad del pueblo de México.

“No cabe duda de que la verdadera lucha por la democracia, la libertad, los derechos humanos y la justicia social la representa @Claudiashein Una mujer transformadora que logrará la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer y defenderá la dignidad del pueblo de México”, refirió el domingo 18 de febrero.

El exministro acompañó a Sheinbaum en su registro como candidata a la presidencia (X/@ArturoZaldivarL)

Las palabras de Zaldívar Lelo de Larrea se dieron unas horas después de que el exconsejero electoral recordó, sin mencionar el nombre, una afirmación que dio el exministro sobre las reformas que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que pretenden desaparecer los órganos autónomos, así como un cambio profundo al INE.

En aquella ocasión, el expresidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) expresó que las instituciones sí se tocan, debido a que son perfectibles y, siempre, deben de priorizar el trabajo por el bien del Estado mexicano, esto en relación a las reforma al Poder Judicial.

Esa fue la expresión que retomó Córdova Vianello y sentenció que sí, estaba de acuerdo con esa afirmación; sin embargo, dejó en claro que sólo se deben de modificar para mejorarlas, no para desmantelarlas y advirtió que no dejarán que las toquen para destruirlas.

“Hay quien dice que las instituciones sí se tocan, claro que sí, pero sólo si es para mejorarlas, si lo que se quiere es desmantelarlas, destajarlas o capturarlas, lo decimos fuerte y claro: ¡Claro que no se tocan!”

Dijo que las iniciativas presentadas el 5 de febrero atentan contra la Constitución y las libertades (Crédito: YT/ Frente Cívico Nacional)

En esa misma disertación, el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseveró que ninguno de los que se dio cita en las marchas, más allá de la Ciudad de México, se encuentran defendiendo o impidiendo que no haya cambios; no obstante, refirió que no permitirán tampoco que se echen a la borda los cambios que costaron décadas de trabajo.

“Que quede claro (…) no estamos defendiendo el inmobilismo ni impidiendo el cambio, hay muchas cosas que pueden y deben mejorarse, pero eso no implica que con ese pretexto se quiera echar por la borda lo que hemos conquistado”, puntualizó.

Finalmente, el exconsejero hizo un llamado a salir a votar masivamente el próximo 2 de junio y así vencer el abstencionismo.