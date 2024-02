Critican a joven que grabó a Peso Pluma en Las Vegas por su ortografía

Peso Pluma y Nicki Nicole terminan su relación tras difusión de video comprometedor

El cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, de 24 años de edad, se encuentra en el ojo del huracán tras la difusión de un video que lo muestra tomado de la mano con una mujer, desatando acusaciones de infidelidad hacia su ex pareja, la también artista Nicki Nicole, de 23 años.

Te puede interesar: Peso Pluma: a cuánto asciende la fortuna del cantante de corridos tumbados

El video, que se viralizó rápidamente en las redes sociales, captó el momento en que Peso Pluma estaba acompañado de una mujer identificada como Sonia Sahar en un casino de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Esta revelación llevó a la argentina a poner fin a su relación con el cantante, apenas tres meses después de haber hecho público su romance.

Los rumores de un rompimiento con Nicki Nicole se han hecho fuertes desde que Peso Pluma fue captado tomado de la mano de una misteriosa mujer. (TikTok: PesoPlumafanspage)

¿Qué dijo la persona que grabó a Peso Pluma?

A través de un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, el individuo que grabó el video expresó su apoyo hacia Peso Pluma y desmintió las informaciones que circulan en los medios y redes sociales.

“Gracias a todos los que han estado apoyando y preguntando por Peso Pluma estos últimos días. Él se encuentra bien. La gente siempre te va a criticar sin saber la realidad”, manifestó el joven al inicio de su mensaje.

Asimismo, al igual que Sahar, el joven aseguró que pronto saldrá a la luz la verdad sobre lo ocurrido y pidió a los seguidores no dejarse engañar por la información falsa que circula en los medios y redes sociales.

“Pronto todo se va a aclarar, simplemente no se dejen engañar por gente falsa y por todo lo que miran en las redes sociales. Respetaremos su privacidad y seguiremos apoyándolo hasta el final”, continuó el joven en su comunicado.

El romance de tres meses entre dos estrellas de la música termina abruptamente tras la aparición de imágenes que muestran a Peso Pluma de la mano con otra mujer en una noche de casino (elgordoylaflaca)

Finalmente, hizo un llamado a los seguidores para que continúen apoyando a Peso Pluma en este difícil momento personal que está atravesando.

Te puede interesar: Cuánto dinero cobra Peso Pluma por cantar en una boda en México

“Por ahora, él los necesita más que nunca y muchísimas gracias por los buenos mensajes que me mandan y que viva México cabr...”, concluyó.

Usuarios de las redes sociales no tardaron en señalar esta falta gramatical, destacando la importancia de utilizar correctamente la letra “h” en el idioma español.

Te puede interesar: ¿A qué equipo de futbol le va Peso Pluma?

Por otro lado, Sonia Sahar salió a declarar a través de sus redes sociales, negando tener conocimiento sobre la vida personal de Peso Pluma y desmintiendo cualquier intención de interferir en su relación con Nicki Nicole.

Un video viral muestra a Peso Pluma y a Sonia Sahar juntos en Las Vegas (elgordoylaflaca)

“Quería venir a hablar de lo que está pasando porque esto se está saliendo de proporción. Sí, sé quién es Peso Pluma, pero no sé español, no estoy enterada de las noticias en español. No sé de su vida personal ni de su relación actual. No sé quién es ella, pero quiero pedir que paren el bullying porque no es la persona que soy, no tenía intenciones de que ellos rompieran ni nada por el estilo”, expresó.