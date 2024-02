¿Quién es Sandra Montoya, exintegrante de ‘VLA’ que denunció a su dentista por golpearla?

La actriz demandó a su dentista, a quien acusa de presuntamente agredirla físicamente y de hostigarla vía redes sociales. Crédito: @sandra_montoya_artista, @VengaLaAlegria

Sandra Montoya tiene una amplia trayectoria en la televisión; sin embargo, es recordada por su participación en el segmento ‘Quiero cantar’ de Venga la Alegría. Fue a través del matutino de TV Azteca que la venezolana dio a conocer que inició un proceso legal contra su dentista, por agresiones y hostigamiento.

En entrevista, Montoya dijo que el incidente ocurrió el pasado 14 de febrero, en una clínica dental de la Ciudad de México. Explicó que acudió al lugar para solicitarle a José ‘N’ una revisión, debido a que no estaba conforme con los resultados de un tratamiento dental, por el cual pagó la cantidad de 120 mil pesos.

“Lo único que le pedí es ‘atiéndeme, tengo nueve meses (esperando)’. Me atendió de mala manera, me maltrató física y moralmente, pero el problema no fue eso, sino lo que hizo cuando me persiguió. El tipo me agarra en la salida y me va a golpear”, sostuvo.

A la agresión se sumaron mensajes donde el dentista presuntamente la amenaza. Los chats, aseguró la actriz, forman parte de las pruebas que constan en su denuncia penal. Sandra Montoya destacó que demandó a José ‘N’ por violencia de género, pues el acusado le provocó lesiones y agravó las molestias que la violinista tenía a causa de una reciente cirugía del brazo.

La actriz Sandra Montoya denunció penalmente a un dentista, a quien acusa de agredirla físicamente y de amedrentarla vía redes sociales. Crédito: @vengala Alegría, X

¿Quién es Sandra Montoya?

Sandra Montoya es una actriz, cantante y violinista venezolana que alcanzó reconocimiento a través de su participación en el exitoso reality show ‘Quiero Cantar’, de Venga la Alegría. A sus 55 años de edad, Montoya no solo es reconocida por su talento en las artes escénicas y musicales, sino también por su increíble historia de superación personal.

Nacida el 6 de diciembre de 1966 en Caracas, Venezuela, Sandra Montoya enfrentó desde temprana edad desafíos significativos. Su infancia estuvo marcada por dificultades, y se convirtió en madre a la temprana edad de 15 años. Tras un matrimonio fallido y situaciones de violencia, tomó la valiente decisión de dejar su país natal en busca de nuevas oportunidades.

Llegó a México con sueños y determinación, pero también se encontró con adversidades, especialmente en sus primeros años en Plaza Garibaldi, donde experimentó situaciones de violencia en el medio. Sin embargo, su pasión por las artes la llevó a forjar una nueva vida en el mundo del espectáculo mexicano.

Su talento pronto llamó la atención en el Teatro Blanquita y en Televisa, donde tuvo la oportunidad de trabajar con destacados productores como Juan Osorio, con quien tuvo un fugaz romance. Aunque algunas relaciones personales no prosperaron, como la que mantuvo con el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, Sandra Montoya nunca perdió la fe en el amor y en la vida misma.

Recientemente, Sandra ha dado un nuevo giro a su vida al contraer matrimonio civil con Teodoro Poot, un reconocido licenciado en Educación Musical. Su historia de amor es inspiradora: se conocieron hace tres años en un evento en Miami y, a pesar de las circunstancias, el destino los volvió a reunir para iniciar una relación que culminó en un hermoso compromiso matrimonial.

Su trayectoria en el mundo de la actuación y la música, con participaciones en telenovelas como Cómplices al rescate, La fea más bella y Velo de novia, ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento.

Tras hacer pública su denuncia, Sandra Montoya emprendió una campaña a través de redes sociales donde pide un alto a la violencia de género.