Jonathan Orozco anuncia su retiro del futbol profesional

El guardameta Jonathan Orozco anunció su retiro del futbol profesional Crédito: Cuartoscuro

El guardameta Jonathan Orozco dio a conocer de manera oficial su decisión de retirarse del futbol profesional a los 37 años de edad, tras más de 17 años de carrera, en donde consiguió consolidarse como uno de los jugadores claves de Monterrey, club que lo formó y debutó en la Liga Mx.

En una rueda de prensa celebrada con motivo del homenaje que le rendirá Rayados el próximo domingo 18 de febrero en el Estadio BBVA, el portero mexicano se dirigió ante los medios de comunicación presentes para anunciar su determinación luego de encontrarse sin equipo desde siete meses y debido a problemas de salud

“Me gustaría compartirles algo que también es importante y es, anunciarles mi retiro oficial de las canchas, que es también este domingo, por eso este homenaje. Estoy muy agradecido con Dios, con la vida, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos que son mi motor”, detalló Orozco.

Se dijo también agradecido con la institución de Monterrey, en donde estuvo desde los 10 años y en donde comenzó su carrera profesional. Su debut se dio el 13 de agosto de 2005, en un partido ante Atlas que Rayados ganó por 1 a 0.

El portero logró ganar dos títulos de la Liga Mx con Monterrey y uno más con Santos. (México). EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Luego de eso, se volvió una leyenda con Monterrey al ser parte del plantel que logró ser campeón en el Apertura 2009 y en el Apertura 2010. Además, de haber conseguido el tricampeonato de la Liga de Campeones de Concacaf en las temporadas 2010-11, 2011-12 y 2012-13, siendo de las cosas más recordadas en su carrera.

Se quedó cerca de sumar un titulo más con el equipo de sus amores, sin embargo, terminaron perdiendo la final del Clausura 2016 ante Pachuca en su propio campo. Las lesiones obligaron a la institución a ponerlo transferible y terminaron por venderlo en diciembre de 2016 a Santos Laguna, en donde se mantuvo por tres años logrando un título más de la Liga Mx en el Clausura 2018.

Para 2019 fue vendido a Tijuana, cuadro en donde no pudo brillar de la manera que hubiera esperado. Previo al arranque del Apertura 2023, el equipo fronterizo no renovó su contrato y optó por traer a Jesús Corona, proveniente de Cruz Azul.

Siendo este el último club para Jona Orozco en su carrera, teniendo que pasar siete meses sin equipo, en espera de poder regresar a Monterrey, situación que no ocurrió y no tendrá una última temporada en el club al que le dio dos campeonatos de la Liga Mx.

“Me hubiese gustado que fuera de otra manera, me hubiese gustado tener esa última temporada o ese último partido con el equipo de mis amores, pero por muchas cuestiones no se pudo dar y decidí que no quería alargar más este tiempo”, sentenció el guardameta durante la rueda de prensa.