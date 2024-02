¿El Grupo Atlacomulco a Morena? Germán Martínez adelanta candidatura de Alfredo del Mazo al Senado

El senador se unió a los debates del Consejo General del INE (Cuartoscuro)

El senador Germán Martínez Cázares se unió a la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y adelantó que el exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, podría integrarse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para las elecciones del próximo 2 de junio.

Te puede interesar: La dura acusación de Lucy Meza contra Cuauhtémoc Blanco

De acuerdo al nuevo representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante la autoridad electoral, el aún militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría buscar un escaño en el Senado de la República, sólo que de la mano de la Cuarta Transformación y no del instituto donde militaron su padre y su abuelo.

Con base en lo que explicó, a diferencia de otros exgobernadores del tricolor que se han unido a la Cuarta Transformación, al mexiquense no alcanzó una embajada donde representar a México, por lo que habría pactado un lugar en la Cámara Alta con Morena y adelantó que la noticia se daría a conocer próximamente.

Te puede interesar: Álvarez Máynez exhibe los “momentos estelares” de Alito Moreno en el PRI

“Por cierto, yo veo muy cerca a Del Mazo, que ya no alcanzó embajadas, ahora va al Senado. No sé si ya se pusieron de acuerdo. Y a Del Mazo lo vamos a ver, quizá en esta mesa, como candidato al Senado”, refirió durante la sesión del 15 de febrero.

El senador refirió sobre la posibilidad de que el exgobernador mexiquense represente a Morena (Crédito: YouTube/INETV)

El comentario del legislador se da a horas de que Regeneración Nacional anuncie las listas oficiales de sus candidatos y candidatas a la Cámara Alta, pues durante la noche del miércoles 14 de febrero publicó las listas para la Cámara de Diputados en conjunto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

Te puede interesar: Reaparece José Antonio Meade, se reunió con Pepe Yunes, candidato del PRI a Veracruz

No obstante, esta no es la primera vez que se habla de la posibilidad de que Del Mazo cambie del partido, puesto que fue un comentario regular durante las elecciones del Estado de México, debido a que no participó en ningún evento de la excandidata priista a la gubernatura, Alejandra del Moral Vela, además de que fue señalado al término de los comicios de presuntamente entregar la entidad.

Dichos señalamientos salieron de la Dirigencia Nacional del PRI, específicamente de Alejandro Alito Moreno Cárdenas, quien arremetió contra el exmandatario mexiquense por una presunta traición a la militancia priista, así como por su falta de carácter.

“El gobernador del Estado de México le dio la espalda a la militancia priista y eso está a los ojos de todos. No puede construir otra narrativa. Jamás nosotros pedimos que se violentara la ley, pero hay que tener dignidad, hay que tener carácter y hay que decirlo como es: hay que ser echados para adelante y si necesitaba carácter, pues yo le hubiera prestado un poco”, refirió Moreno Cárdenas.

El exgobernador Alfredo Del Mazo reaparece con Delfina Gómez en evento público para conmemorar al exgobernador priista Alfredo Del Mazo González (X/@delfinagomeza)

En todo momento, Del Mazo Maza rechazó los señalamientos de traición; no obstante, a inicios del 2024 reapareció en un evento oficial del gobierno del Estado de México, pese a que desde que cedió la gubernatura se había mantenido alejado de los reflectores públicos.

Su presencia sorprendió a todos, pese a que se trataba de una ceremonia por el quinto aniversario luctuoso de su padre, Alfredo del Mazo González, también exgobernador y uno de los presuntos miembros del Grupo Atlacomulco, la mítica facción del priismo mexiquense.

Debido a todos estos rumores, es que ha nacido la teoría de que el Grupo Atlacomulco podría mudarse al partido guinda; sin embargo, de los posibles miembros sólo quedan con vida tres: Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo.

El primero de ellos sigue siendo un miembro activo el PRI; el segundo, el expresidente, no radica en México y se ha mantenido alejado de la político, aunque se sabe que sigue activo en el tricolor. Así que sólo quedaría saber si la teoría de Martínez Cázares es real.