¿No sabes dónde ver el eclipse solar 2024? Lánzate al picnic que realizará la UNAM

Universidad Autónoma de México distribuirá gratuitamente lentes con filtro solar para el eclipse 2024. REUTERS/Lorenzo Hernandez

Los fenómenos astronómicos que se pueden ver no ocurren con frecuencia, tal es el caso de los eclipses solares, por esa razón, cuando suceden las personas tienden a realizar actividades para poder disfrutarlo y apreciarlo al máximo, siempre respetando las recomendaciones para cuidar de la salud.

Debido a esa razón, aquí te contaremos todos los detalles para poder ver el eclipse solar 2024 en un picnic que será organizado por la Universidad Autónoma de México (UNAM). La Secretaría de Planeación y Cultura de la UNAM organizará un picnic en el cual distribuirán gratuitamente lentes con un filtro solar especial.

Los lentes están diseñados para permitir la observación segura del eclipse solar 2024, garantizando la protección de los ojos de los asistentes. Es fundamental recordar que mirar directamente el sol durante un eclipse sin la protección adecuada puede resultar en daño ocular severo o pérdida de la visión.

Habrá una serie de eventos y conferencias para acompañar el eclipse. (Foto: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO. COM)

El 8 de abril, fecha en la que se anticipa el eclipse solar, las Islas de Ciudad Universitaria se convertirán en el punto de reunión no solo para estudiantes y miembros de la comunidad UNAM, sino también para el público general interesado en presenciar este fenómeno natural. Además del espectáculo astronómico, los asistentes podrán disfrutar de una variedad de actividades gratuitas diseñadas para enriquecer la experiencia y el conocimiento sobre este evento.

El picnic bajo la sombra de la UNAM, organizado con motivo del eclipse solar, dará inicio a las 09:51 horas, coincidiendo exactamente con el comienzo del fenómeno astronómico. Para asegurar una óptima experiencia, se recomienda a los asistentes llegar con antelación para encontrar un lugar adecuado donde desplegar su manta, ubicar su sombrilla y preparar sus snacks. De esta manera, estarán perfectamente situados para no perderse el punto máximo del eclipse, que se espera ocurra a las 11:07 horas.

Llegar temprano al evento brindará otra ventaja significativa: la posibilidad de obtener uno de los lentes especiales diseñados para la observación segura del eclipse. Estos lentes son esenciales para proteger la vista de los daños que puede causar mirar directamente al sol.

Cabe mencionar que, en la edición anterior, los lentes se agotaron rápidamente, dejando a quienes llegaron más tarde sin la posibilidad de conseguir un par. Por lo tanto, si la intención es disfrutar plenamente del eclipse sin poner en riesgo la salud ocular, es aconsejable anticipar la llegada.

Universidad Autónoma de México distribuirá gratuitamente lentes con filtro solar para el eclipse 2024. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo

Recomendaciones para observar el eclipse solar 2024 sin arriesgar la vista

A medida que se aproxima la fecha del eclipse solar total, evento que ha sido denominado como el “Gran Eclipse Mexicano” por su visibilidad en diversas partes de México, crece la expectativa por ser testigo de este raro fenómeno astronómico. Ante la singularidad y la magnitud del evento, es crucial tener presente una serie de recomendaciones para observarlo de manera segura.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), ha emitido un llamado a todas las personas interesadas en presenciar el eclipse solar total. La AEM subraya la importancia de adoptar las medidas de prevención adecuadas para observar el fenómeno sin comprometer la salud.

Una de las principales medidas es no utilizar gafas oscuras comunes, pues incluso las más oscuras, no son seguras para mirar al Sol, y no protegerían los ojos de las personas ni de los niños menores.

Los objetos que no se deben utilizar son:

- Radiografías

- Lentes oscuros

- Cristales de vidrio oscuros

- Vidrios ahumados

- Negativos fotográficos

- Discos compactos o diskettes

- Papel de aluminio

- Agua como un espejo de proyección