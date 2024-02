Asesinan a líder del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos en Tecate, Baja California

Foto: facebook

Angelita Meraz León, presidenta del Colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Tecate, Baja California, fue asesinada la tarde de este jueves 8 de febrero.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del estado de Baja California, los hechos ocurrieron cerca de la una y media de la tarde sobre la calle Arturo Guerra, en la colonia Loma Alta.

Las primeras indagatorias refieren que el homicidio se cometió enfrente del Mercado Río, en su salón de belleza donde fue agredida con arma de fuego en su rostro por un sujeto que ingresó al establecimiento.

En entrevista con Infobae México, Paula Sandoval, integrante del Colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Tecate, Baja California, dijo que, al parecer, Angelita tenía tres denuncias interpuestas en la Fiscalía estatal por amenazas del crimen organizado en su contra.

“La Fiscalía no respondió y no le dio la importancia que requerían las amenazas que ella estaba recibiendo y pasa esta situación. Nos deja vulnerables a todos, nos deja a la espera... las autoridades no tienen ni la voluntad ni la eficacia para protegernos como defensoras de derechos humanos y como buscadoras de personas desaparecidas. Quedamos vulnerables”, contó Sandoval a esta casa editorial.

Angelita Meraz León, presidenta del Colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Tecate, Baja California. Foto: Facebook/ Radar Tecate

Agregó que con el asesinato de Angelita sus dos hijos se quedaron desamparados, al tiempo que describió a la líder del colectivo de búsqueda con mucho corazón, una persona que nunca dudó para ayudar a las demás.

“Siempre, siempre tendía la mano a cualquier víctima que se acercaba a ella para una búsqueda o cualquier cosa. Ayudó a un montón de personas a poder rescatar a sus familiares desaparecidos tanto en campo como en fosa común”, apuntó.

Criticó que las autoridades del estado se preocupan más por decir que las estadísticas de las personas desaparecidas y homicidios van a la baja cuando es algo totalmente falso.

“La delincuencia va en aumento y tanto es así que ya comenzaron a matar a los buscadores y activistas en Baja California”, señaló.

La mujer aseguró que el trabajo de Meraz León, quien buscaba a su hermano Juan José desde 2018, incomodó a muchas personas que no querían que salieran a la luz las fosas clandestinas que Angelita encontraba.

En ese lugar fue asesinada la activista. Foto: Facebook/ Radar Tecate

Más tarde, la fiscal General del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, condenó el asesinato de la activista y anunció que la investigación ya está en marcha y aseguró que no se “escatimarán recursos para llevar a los responsables de este hecho ante la justicia, para que paguen por el mismo”.

“Ninguna violencia contra las mujeres quedará impune, sea cual sea el motivo. En Baja California, quienes agreden a una mujer, pagan las consecuencias ante la justicia”, agregó.

Agregó que personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida recabó información pericial, tomó declaraciones de testigos e hizo acopio de diversos indicios, que permiten trazar varias líneas de investigación, para dar con los responsables. Madres buscadoras piden justicia por Angelita.

Tras el asesinato, diversos colectivos de madres buscadoras en todo el país condenaron el asesinato y pidieron justicia.

“Sólo quería que encontrar a sus seres queridos, ese fue su pecado y lo que buscamos muchas mujeres, saber dónde rezarles. Les pido a los cárteles que ya no nos maten, déjenos reencontrarnos. Dios te bendiga Angélica Meraz serás parte de nuestra lucha”, escribió en su cuenta X Ceci Flores, líder del Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora.

Por su parte, el Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo de Reynosa, Tamaulipas, dijo que “el crimen más grande es aniquilar la esperanza y acabar con la vida de una madre quien solo anhelaba reunirse con su hermano desaparecido antes de morir. La indolencia de López Obrador y Luisa María Alcalde ante la tragedia de Madres Buscadoras duele y desangra”.