Igor Lichnovsky cuenta la vez que vivió un momento incómodo en las regaderas con Santiago Giménez

Igor Lichnovsky, defensor destacado en la Liga MX, comparte una divertida anécdota sobre su encuentro con Santiago Giménez en Cruz Azul (Igor Lichnovsky)

La figura destacada tanto en el Feyenoord como en la Selección Mexicana, Santiago Giménez salió a relucir en una anécdota contada por su compañero Igor Lichnovsky, quien ahora milita en el América. El defensor chileno fue invitado al canal de YouTube “Pinky Promise” de Karla Díaz, donde compartió diversas anécdotas y experiencias.

“Cuando llegó por primera vez al club, él tenía 21 años, normalmente uno llega y no te juntas con los más jóvenes, entonces me juntaba con los más grandes” comenzó diciendo.

El futbolista narra que este suceso tuvo lugar durante los primeros días de convivencia en el club mexicano.

“Era el primer día en las regaderas del club, y Santiago me miraba mucho. Yo estoy tatuado, en la espalda y enfrente, él me estaba mirando, no lo conocía, era más joven y yo me di vuelta y me seguía mirando”, explicó el defensor chileno.

Pero, el hijo del Chaco Gimenez se atrevió a confesarle que la forma de mirarlo era porque le gustaban mucho sus tatuajes: “Lo que él me dice es ‘oye qué chingón tus tatuajes de qué es’, y mi reacción fue ‘muchas gracias, hermano, agarré mi toalla y me fui secar afuera y me fui’”, relató entre risas Lichnovsky.

Santiago Giménez admiró los tatuajes de Igor Lichnovsky durante su primer encuentro en el club. Crédito: Ernesto Pinky Promise

La versión de Santiago Giménez

Aunque, el americanista señala que el Bebote no se tomó a bien el hecho de que lo hiciera sentir incómodo y prefiriera irse a otro lado, por lo que su versión es que su compañero lo trató mal y no quiso entablar una conversación con él.

A pesar del inicial momento incómodo, la relación entre ambos jugadores se fortaleció con el tiempo, convirtiéndose en grandes amigos dentro y fuera del terreno de juego.

“Santiago Giménez en Cruz Azul, cuando nadie te conoce, era muy joven y tuvo una situación compleja de vida, y a través de la fe nos hicimos muy amigos”, afirmó Lichnovsky.

Igor Lichnovsky se ha ganado un lugar especial en el corazón de los aficionados de la Liga MX, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos del fútbol mexicano. Con su paso por equipos como el Club América, Cruz Azul y Tigres UANL, se supo destacar en el terreno de juego.

Recientemente, incursionó en el mundo del podcasting junto a Kevin Álvarez y Miguel Layún, pero esta vez, fue él quien ocupó el puesto de entrevistado.