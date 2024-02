¿De qué la acusa? Bellakath es denunciada penalmente por excolaboradora: “Es una persona falsa”

La cantante no se ha pronunciado al respecto. (Crédito: Cuartoscuro)

Katherinne Huerta, mejor conocida como ‘Bellakath’, está envuelta en controversia una vez más. Tras protagonizar una pelea mediática con Gustavo Adolfo Infante por la supuesta distorsión de una entrevista en su perjurio, el periodista de espectáculos entrevistó a una excolaboradora de la cantante que la denunció penalmente por presuntas amenazas.

Se trata de Betzel Chávez, una mujer que asegura haber conocido a Katherinne Huerta cuando estaba dando sus primeros pasos en el medio artístico nacional. La extensionista contó que hace aproximadamente cinco años comenzó su amistad con la cantante y, como ambas estaban trabajando en redes sociales, cerraron un acuerdo.

Este consistía en que Betzel colocara extensiones de pelo natural a Bellakath y ella promocionara su trabajo en Instagram. La intérprete de ‘Reggaetón Champagne’ cumplió su palabra al principio, pero todo cambió cuando aumento su carga de trabajo. Y es que no solo dejó de pagar con historias, también aumentó la carga de trabajo a ‘su amiga’.

Bellakath habría aceptado el acuerdo, sin embargo, no cumplió.

“A la confianza que yo le tenía, decidí aplicarle extensiones de cabello, ya que ella a penas intentaba ser famosa, entonces no tenía las posibilidades de pagar. Llegamos a un acuerdo de que iba a ser un intercambio por menciones, por publicidad (...) menciones que realmente fueron como dos, se desatendió de ese acuerdo que teníamos y tampoco las quiso pagar”, declaró.

“Me tenía a altas horas de la madrugada atendiéndola, me tenía, incluso, bajo la lluvia embarazada; era desconsiderada conmigo”.

Betzel asegura que colocó extensiones tanto a Bellakath como a su hermana y maquilló a los bailarines de sus primeros videos sólo por dos menciones en Instagram.

Betzel mostró la denuncia que levantó contra la cantante. (Captura YouTube: Gustavo Adolfo Infante)

Eso no fue todo, también reveló que otra extensionista habría pasado por la misma situación después de que ella se alejó de la cantante.

“No soy la única extensionista a la que defraudó, a la que le debe, hay otra extensionista muy reconocida en redes sociales que el año pasado le colocó extensiones, no solamente a ella, a su mamá y su hermana, y tampoco le pagó, tampoco le hizo menciones”, contó.

Betzel denuncia a Bellakath por amenazas

En la misma entrevista, la extensionista comentó que intentó llegar a un acuerdo con la reggaetonera, pero no recibió una respuesta positiva, al contrario, habría sido amenazada con daños a su imagen.

“En mi caso ocurrió que me empezó a amenazar. Me dijo: ‘Tú te vas a quedar callada, yo tengo el poder, tengo los medios y si no quieres que destruya tu negocio y tu familia, entonces quédate callada porque no te voy a pagar’”, dijo.

Por esa razón, tomó la decisión de levantar una denuncia contra Bellakath ante las autoridades correspondientes y actualmente todo está en proceso.

“No me puedo quedar de brazos cruzados. Lamentablemente lo que ella muestra en redes no es la persona real que yo conozco. Ella es una persona falsa que le gusta inculcar miedo a los demás, se la vive amenazando (...) Cualquier cosa que suceda a mi familia o a mí es completamente responsable Bellakath”, mencionó.

Finalmente, Betzel comentó que no espera que la cantante le pague los alrededor de 100 mil pesos que le debe por su trabajo, pues su única intención es que deje de hacer lo mismo con sus colegas y termine con las amenazas.