Tunden a Don Beto, creador de “CU, CU, Pumas”, por comentarios inapropiados en redes sociales

Tuden a Don Beto por comentarios inapropiados en redes sociales Credito:Tiktok/@AlbertoUGarcía

La porra “CU, CU, Pumas” se ha vuelto tendencia en los últimos días, luego de que se volviera viral el video del usuario de Tiktok Alberto Ugalde García, mejor conocido como Don Beto, sin embargo, internautas han sacado a la luz varios comentarios inapropiados que realizó hacía mujeres en redes sociales, situación que ha sido criticada.

“Don Beto” había vivido un momento inolvidable el pasado jueves 1 de febrero, luego de que en el estadio Olímpico Universitario se escuchara su grito ¡CU, CU, Pumas!, cuando el equipo se disponía a cobrar un tiro de esquina en el partido ante Necaxa.

Pero durante las primera horas del sábado, la porra volvió a ser tendencia, aunque en esta ocasión se trató de un aspecto negativo, que tiene que ver con la cuenta oficial en X, antes Twitter. En Tiktok se convirtió en una verdadera celebridad luego de que sus interacciones subieron tras viralizarse su ahora conocida porra para impulsar al conjunto auriazul.

Esto ocasionó que varias personas se pusieran a indagar más sobre su vida y descubrieran otras de sus cuentas oficiales, tratando de hacer más conocido al personaje. Pero entre la búsqueda, los internautas se encontraron con comentarios y publicaciones “morbosas” que realizaba hacía mujeres.

Los internautas compartieron capturas de pantalla con las respuestas de Don Beto. [Capturas de pantalla]

¿Qué hizo Don Beto?

Los usuarios de la red social X, antes Twitter, localizaron comentarios que hacía Alberto Ugalde García, respondiendo a publicaciones de mujeres, dirigiéndose a ellas de forma “vulgar”. Las publicaciones fueron compartidas de forma inmediata por miles de usuarios, quienes las hicieron tendencia, tomando capturas de pantalla de las respuestas que realizaba hace algunos meses.

Aunque en un momento se pensó que podría tratarse de alguna cuenta falsa, lo internautas encontraron fotos que él mismo publicó durante 2022 y 2023. Su última publicación fue en junio del año pasado, en donde posó con una playera del conjunto universitario, sin embargo, en sus respuestas se encuentra algunas realizadas hace pocos días.

Los comentarios sorprendieron a los internautas por lo inapropiados que son para referirse hacía una persona y porque tiene esposa.

Don Beto publicó un video en donde señala que son Fake News los comentarios inapropiados que realizó en X. Crédito:Tiktok/@AlbertoUGarcía

“Don Beto” dice que son Fake News

A pocas horas de que se volviera tendencia en X, Don Beto publicó un video en su cuenta de Tiktok para señalar que las presuntas acusaciones en su contra era mentira, detallando que son falsas y que solo se realizan debido a la fama que ha obtenido en los últimos días.

“Hoy acompañado de mi esposa, me siento bastante sorprendido por una serie de Fake News que están publicando, soy un hombre que tiene pareja. Me ofende mucho que la fama que me han creado ustedes mismos sirva para páginas que quieren hacer una serie de ofensas a mi persona y a mi familia. Les digo que no es cierto, es mentira”, compartió el creador del conocido “¡CU, CU, Pumas!.