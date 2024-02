Este fue el sabio consejo de Paquita la del Barrio para Belinda tras el lanzamiento de “Cactus”

La cantante de música ranchera habló desde su experiencia y reveló haber pasado por la misma situación. (Especial)

El miércoles 1 de febrero Belinda lanzó “Cactus”, el primer tema que marca su regreso a la música. La polémica canción calificada como una tiradera hacia uno de sus exnovios, continúa con la oleada de emociones en redes sociales.

Pero las reacciones han superado los límites e incluso artistas y cantantes nacionales ya se posicionaron acerca del nuevo sencillo de la actriz. Tal fue el caso de Paquita la del Barrio, quien fue cuestionada acerca de la letra utilizada por Beli en el reciente lanzamiento, esto durante la rueda de prensa donde la cantante de música ranchera compartió escenario con la Sonora Santanera.

La intérprete de “Rata de dos patas”, aconsejó a la “princesa del pop latino” a seguir adelante. Foto: CUARTOSCURO

“Es un poco difícil entender a la gente, pero el tiempo que he vivido y que hasta este momento he visto lo que valgo para algunas personas. Yo creo que no tiene caso derramar una lágrima por alguien”, explicó Paquita.

“Yo todo eso me ha tocado vivir. No me queda nada de eso, así es que he pensado que no he de llorar por nadie y ellos que están jóvenes pues menos, tienen la facilidad de buscarse otra persona y ya. Y no se le puede obligar a un hombre a quererla a uno”.

Asimismo, la intérprete de “Rata de dos patas”, aconsejó a la “princesa del pop latino” a seguir adelante en su carrera profesional y en el amor, pues señaló que está muy jóven y no vale la pena llorar por una persona.

Paquita la del Barrio reapareció ante la prensa para anunciar participación en el concierto que ofrecerá la Sonora Santanera en el Zócalo de la Ciudad de México, elpróximo 18 de febrero.

Belinda se reinventa musicalmente con "Cactus", explorando el tumbado (Captura de pantalla)

Tras el estreno de “Cactus”, los fans de Belinda descifraron todas las referencias en la letra y el videoclip oficial dirigidas a Christian Nodal, quien fuera su pareja sentimental hace ya casi cuatro años.

Entre las frases más controversiales destacó la más directa: “De que sirvió tatuarte mis ojos, pa’ luego borrarlos con otros.” Pues estaría hablando de los ojos de la cantante que Nodal se tatuó en el pecho y después de su rompimiento los cubrió por completo.