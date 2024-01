Por qué Mexicana no puede abrir nuevas rutas nacionales, por ahora, según AMLO

(Foto: X/@MexicanaVuela_)

Mexicana de Aviación retomó el vuelo desde el 27 de diciembre de 2023 teniendo como base el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), desde donde vuela a 14 rutas nacionales, y a 27 días de reiniciar operaciones ha transportado a más de 15 mil pasajeros, presumió este martes el gobierno federal.

Cuestionado por un reportero sobre la ampliación de la cobertura a otros destinos, como Hermosillo, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que por el momento no se pueden abrir nuevas conexiones debido a que todavía no cuentan con todos los aviones proyectados para la flota.

Por ahora, la flota aérea de la nueva empresa paraestatal se compone de cinco aviones, tres de ellos de la marca Boeing y dos más de la marca Embraer, los cuales atienden a 14 destinos.

“Lo que pasa es que no tenemos todavía todos los aviones. Estamos haciendo un esfuerzo para tener más aviones y poder volar a más ciudades del país”, dijo el presidente, quien añadió que tratarán de impulsar a otras aerolíneas comerciales para aumentar la cobertura en el país, pues la competencia beneficiará a los usuarios.

La nueva aerolínea está bajo control de la Sedena. REUTERS

“Y que Aeroméxico haga lo mismo y que Viva haga lo mismo, y así va a haber más competencia y se beneficia al usuario para que no cobren tanto por los vuelos. Porque hay la queja fundada, documentada, de que a veces los vuelos internacionales son más baratos o casi igual que los vuelos en el país”, expuso, como una de las medidas para contar con tarifas competitivas.

El mandatario federal aclaró que el plan del gobierno federal es que de forma gradual Mexicana deje de operar sin subsidios y pueda convertirse en una empresa rentable.

“Por eso lo de Mexicana, para que, sin subsidio, porque el propósito es que sean autosuficientes las empresas que se están promoviendo, pero que no se abuse, que no haya ganancias excesivas, que no haya lucro, sino que sean ganancias razonables”, dijo en Palacio Nacional.

De acuerdo con el gobierno federal, Mexicana registró un crecimiento de pasajeros del 53% con respecto al primer día de operaciones (27 de diciembre) y para las próximas semanas ya cuenta con más de 20 mil reservaciones.

El presidente encabezó la salida del primer vuelo de Mexicana a 10 años de que suspendió operaciones. Crédito: Gobierno Federal

Aunque los planes de la empresa a cargo de Sedena es incluir, a partir de febrero, las rutas a Uruapan, Michoacán; Ciudad Ixtepec, Oaxaca; y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Sin embargo, el mandatario federal expresó que siguen con el proceso de compra de nuevas aeronaves.

Mexicana de Aviación también busca aumentar el número de vuelos a la ciudad de Tulum, Chetumal, Mérida y Tijuana, de modo que se alcancen 130 vuelos adicionales a la semana.

El presidente volvió a mencionar este día la posibilidad de implementar en nuestro país el modelo de cabotaje, el cual permitiría a aerolíneas extranjeras operar en rutas domésticas para así mejorar la oferta de vuelos y con ello reducir los precios a los usuarios.

“Que significa que puede venir una empresa de Estados Unidos y dejar pasaje en México y llevar de México pasaje a Cancún, y eso significaría que entraran más líneas, es la famosa quinta y octava libertad”, señaló.

Sin embargo, López Obrador atajó que para llevar a cabo ese modelo, las compañías internacionales deberían contratar a pilotos y sobrecargos mexicanos, esto con la finalidad de proteger las fuentes de empleo en México.

“Pero se pensó que había que proteger nuestra aviación y sobre todo a los trabajadores, aunque eso se pudo resolver solicitándoles a esas líneas que contrataran pilotos, mecánicos y trabajadores de la aviación mexicana, pero quedó pendiente. Eso habría que analizarlo”, expresó el mandatario federal durante la mañanera.