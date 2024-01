Así es como ‘La Federación’ se habría conformado en una casa de ‘El Vicentillo’ en Durango

Algunos miembros de la extinta 'Federación' (Infobae)

Vicente Zambada Niebla, mejor conocido como ‘El Vicentillo’, por medio de su diario escrito en una prisión de Chicago y entregado a la periodista Anabel Hernández, recordó aquellas reuniones que se realizaron en su casa de Gómez Palacio, Durango, donde se daban cita los capos más importantes de los diferentes grupos criminales.

Te puede interesar: Así fue el encuentro entre ‘El Mayo’ Zambada y ‘El Chapo’ Guzmán tras su primera fuga

Zambada Niebla recuerda que su padre le solicitó que recogiera a su socio Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en helicóptero, quien se estaba escondiendo en las montañas, de donde se lo llevaron a la demarcación duranguense.

“‘Un día mi padre me llamó y me dijo, ‘si era posible ir a recoger a mi compadre ‘Chapo’ vía helicóptero a las montañas, y llevarlo a una reunión a Gómez Palacio, Durango’, recogió a mi compadre en helicóptero que pertenecía a mi papá y a mí y volamos a la ciudad de Gómez Palacio, llegamos a Gómez Palacio, Durango, me refiero a mi compadre ‘Chapo’ y yo, y fuimos a mi casa, era de mi propiedad’”, se lee en el libro de Anabel Hernández, ‘El Traidor’.

Te puede interesar: Por qué Benjamín Arellano Félix amenazó a ‘Vicentillo’ con asesinar a su padre

En el evento estaban presentes Arturo Beltrán Leyva, Vicente Carrillo Fuentes, quien por primera vez se miraba con Joaquín Archivaldo e incluso le ofreció ayudarlo debido a que pasaba por una crisis económica tras escaparse de prisión luego de permanecer ahí por más de 8 años.

'El Vicentillo', hijo de Ismael 'El Mayo' Zambada (Infobae)

En la casa de ‘Vicentillo’ se estaba conformando la que sería conocida como ‘La Federación’, misma que solamente duraría tres años, pues en 2004 se comenzaría a desintegrar tras la separación de los Carrillo Fuentes, derivado del asesinato de ‘El Niño de Oro’.

Te puede interesar: “Cualquier cosa que ‘El Mayo’ haga, está bien”: la vez que ‘El Chapo’ aceptó que su socio asesinara a su compadre

“‘Mi padre llegó a mi casa, mi padre y mi compadre ‘Chapo’ se saludaron y se enteraron que Arturo Beltrán Leyva iba a llegar a Gómez Palacio esa noche o al día siguiente, y padre dijo a mi compadre ‘Chapo’ que mi tocayo Vicente Carrillo Fuentes, ya estaba en Gómez Palacio, mi casa era frecuentemente usada como punto de conexión de encuentro, ellos hablaron de sus negocios, su sociedad entre mi papá, mi compadre ‘Chapo’, Arturo y Vicente en ese tiempo y por lo que entendí, esa fue la primera vez que mi compadre ‘Chapo’ saludaba a mi tocayo Vicente, desde que había escapado de la prisión, ellos fueron a encontrarse con mi tocayo Vicente Carrillo Fuentes, pero yo no estuve presente en ese encuentro, así que fue mi papá, mi compadre ‘Chapo’ y Arturo Beltrán Leyva quienes se encontraron con mi tocayo Vicente, después de la reunión regresaron a mi casa’”, se lee en el libro ‘El Traidor’ de Anabel Hernández.

Al final de la junta cada quien se fue a buscar una casa para refugiarse debido a que no debían dormir juntos en un mismo domicilio, fue solo Arturo Beltrán Leyva, quien decidió quedarse con el hijo de ‘El Mayo’ Zambada.

Arturo Beltrán Leyva era conocido bajo el mote de 'El Botas Blancas' (Infobae)

“‘Se sentaron alrededor de la mesa a comer, hablaban de como había estado la reunión con Vicente Carrillo, mi compadre ‘Chapo’ estaba contento de haberlo saludado después de tantos años y mi papá, Arturo y ‘Chapo’ hablaban de negocios, del tráfico de drogas y del futuro, y mi compadre ‘Chapo’ dijo que Vicente también le había ofrecido ayuda, cualquier cosa que necesitara, cuando llegó la noche mi padre se fue a un lugar que nadie conocía donde estaba, y mi papá consiguió otro lugar donde ‘Chapo’ se quedara esa noche y el único que se quedó en mi casa fue Arturo, él dijo que no necesitaba otra casa y que se quedaría conmigo’”, informó ‘El Vicentillo’ en su diario.

Otras reuniones de conformación de ‘La Federación’

Además, las constantes visitas a la casa del hijo predilecto de ‘El Mayo’ Zambada, los líderes de las diferentes organizaciones criminales tuvieron otras juntas para el reparto de plazas, en ciudades como Cuernavaca y el entonces Distrito Federal.

Héctor Beltrán Leyva, Vicente Carrillo Fuentes, Juan José Esparragoza Moreno e Ignacio Coronel Villarreal, eran algunas de las personalidades que se daban cita en las distintas ciudades del país.

El encuentro entre 'El Chapo' y 'El Mayo' Zambada (Infobae)

“En aquella reunión en Gómez Palacio se estaba afianzando la creación de la llamada Federación, después se hicieron reuniones en la Ciudad de México y Cuernavaca para sumar esfuerzos individuales para el acopio, traslado y tráfico de droga, Gaxiola afirmó que el reparto de territorios ocurrió en Cuernavaca, que ‘El Mayo’ fue en representación de Sinaloa, también estuvieron Héctor Beltrán Leyva, Vicente Carrillo Fuentes, Juan José Esparragoza Moreno e Ignacio Coronel Villarreal”, indicó Anabel Hernández en su libro.