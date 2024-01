Brandon Moreno cambia de rival para UFC México 2024, enfrentará a Brandon Royval

El rival de Brandon Moreno cambió para el UFC Fight Night que se desarrollará en México. Crédito: X/@ufc

La cartelera de UFC México 2024 ha sufrido un cambio en el combate estelar, luego de que se ha informado que el rival del mexicano Brandon Moreno ya no será Amir Albazi, sino Brandon Royval, en lo que será el segundo enfrentamiento entre ambos peleadores.

La Arena México en la CDMX se vestirá de gala el próximo 24 de febrero para recibir el UFC Fight Night, con una cartelera que estará llena de mexicanos en lo que será la séptima visita de la compañía de artes marciales mixtas a territorio mexicano, la quinta en la capital del país.

Además, se volverá a tener un evento de tal magnitud luego de 4 años de ausencia, recordando que la última ocasión en la que UFC visitó México fue durante septiembre de 2019, por lo que los aficionados esperan con ansias el poder disfrutar del mismo.

El excampeón de Peso Mosca, Brandon Moreno será quien lleve la batuta del evento, junto a Yair “Pantera” Rodríguez y Raúl Rosas Jr. El nacido en Tijuana había sido anunciado para pelear contra el iraquí Amir Albazi, en un combate que le serviría en su camino en busca de recuperar su título.

El mexicano sigue en la búsqueda de recuperar el Campeonato de Peso Mosca que perdió durante 2023. REUTERS/Ricardo Moraes

Sin embargo, durante el jueves 11 de enero se dio a conocer que el rival del mexicano cambió luego de que Albazi se bajó del evento, sin dar a conocer los motivos, ahora tendrá que medirse ante el estadounidense Brando Royval, un peleador con quien ya se ha encontrado en una ocasión.

“Acabo de recibir la noticia, todavía no sé por qué Amir se sale, pero salta Brandon Royval que acaba de pelear por el campeonato el pasado diciembre. Al final del día solo es el siguiente oponente que me dé la oportunidad al título, la meta final es conseguir el título de nuevo y si es Brandon, bienvenido sea”, comentó Moreno durante una entrevista con ESPN.

Cabe recordar que el peleador mexicano perdió el Campeonato de Peso Mosca ante el brasileño Alexandre Pantoja por decisión dividida, en un combate en donde el tijuanense tuvo que pelear con la muñeca fracturada.

Brandon Moreno enfrentará a Brandon Royval tras el abandono de Amir Albazi. Crédito: X/@ufc

Moreno y Royval se encontraron por primera vez durante UFC 255, el 21 de noviembre de 2020, terminando con un triunfo del peleador de México, quien consiguió el Nocaut Técnico en el primer round, siendo esta victoria la que lo catapultó para pelear por primera vez por un campeonato en la empresa de Dana White.

Los demás combates en UFC México 2024

Los mexicanos serán los protagonistas durante UFC Fight Night en la Arena México el próximo 24 de diciembre, dentro de la cartelera estarán los combates de Yair Rodríguez vs Brian Ortega, Raúl Rosas Jr. vs Ricky Turcios y la mexicana Yazmin Jauregui vs Sam Hughes, entre otros más que ya han sido confirmados por la compañía de artes marciales mixtas, y algunos más que pudieran sumarse.

La venta de boleto ya comenzó con accesos que van desde los mil hasta los 12 mil pesos, dependiendo de la zona a comprar. La preventa se llevó a cabo los días 11 y 12 de enero, mientras que la venta general comenzará a partir del lunes 15 de enero a través de SuperBoletos.