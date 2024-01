‘Kimberly la más preciosa’ presume sus ‘hijos de plástico’ y causa preocupación: “Tantita madre, tu amiga está en el hospital”

La influencer y su esposo desataron la polémica en redes sociales. (@oscar_barajas00)

Kimberly Irene, una de las integrantes del grupo denominado como ‘Las Perdidas’ causó preocupación y consternación en redes sociales. Esto porque compartió en compañía de su esposo, Oscar Barajas, una fotografía en donde ambos cargan a sus nuevos bebés y presumen que son una familia sólida que acaba de crecer y lo hará aún más. Sin embargo, los niños son... de plástico.

En la fotografía se observa a la feliz pareja en una cama, como si acabaran de despertar. Irene tiene en brazos a un bebé de juguete, una figura de plástico con ropita, pero con una postura que simula como si la madre estuviera amamantando a su hijo.

La influencer además sonríe a la cámara con mucha satisfacción y realización, como una nueva madre que se encuentra eufórica por la llegada de su primer bebé. Por su parte, su esposo Óscar Barajas también tiene en brazos a otro bebé de plástico al cual sostiene con el cuidado característico de un padre que carga por primera vez a un ser humano tan pequeño y frágil.

La influencer y su esposo presentaron a sus "bebés". (@oscar_barajas00)

“Cuando una familia crece, crece el amor, la alegría y la felicidad. Ojalá la luz de este día nos acompañe durante toda la vida”, escribió Óscar Barajas en la publicación. Además agregó la pregunta: “¿Papás primerizos?”

“Los menos esquizofrénicos”

Los internautas de las redes sociales de inmediato reaccionaron ante la “extraña” publicación. Muchos no supieron cómo interpretarla o qué esperar a continuación. Mientras para algunos se trató de una broma de un aire muy soficticado, otros más bien sólo manifestaron su preocupación por la estabilidad mental de los involucrados.

“Los menos esquizofrénicos”, “La familia perfecta, católica, panista y heterogénea”, “Ya me preocupé por mi Kim”, “No le hará daño al bebé si le dan de comer silicon?”, “Ora estos locos”, “Si no la controlan, no la consuman” y “¿Todo bien en casa?”, fueron algunas de las reacciones.

(Instagram/@kimberly_lamaspreciosa)

“Entonces por eso la boda apresurada, la novia ya iba cargada”, fue otra de las teorías. Incluso Poncho de Nigris comentó la publicación haciendo una broma a la pareja: “Ya no agarren el pedo juntos. Mala copa no. Abrazo y a los 2 y disfruten, la vida es para gozarla”.

“Ya dejen de drogarse, duerman bien, coman bien, hagan ejercicio”, “En buena onda vayan a terapia hahaha y no por esto sino porque en serio una discusión puede salirse de control”, “Me la estoy pasando bien raro tu”, “No se si sea solo contenido, pero por favor no normalicen ni romanticen este tipo de relaciones, tienen tanta difusión y potencial para transmitir a la gente”, dijeron otros.

Sin embargo, otros recordaron el reciente incidente de su amiga Paola Suárez, quien se encuentra hospitalizada presuntamente porque fue golpeada por su novio: “No que muy amiga de Paola y aún así no aprenden ni con las experiencias ajenas”, “Hasta que no termines como Paolita no van a entender”, “Ten tantita madre… tu amiga está toda madreada y tu haciendo bromas”.