Acusan a Mariana Seoane de ser “amante” del fundador de ‘Aarón y su Grupo Ilusión’ tras defenderlo por acusación de abuso sexual

Mariana Seoane está envuelta en controversia una vez más por apoyar públicamente a su amigo Rafael ‘N’, acordeonista y fundador de ‘Aaron y su Grupo Ilusión’ acusado de abuso sexual contra una menor de edad. Luego de que las autoridades determinaran que el músico podía continuar su proceso legal en libertad, la cantante publicó una fotografía con él en sus redes sociales y reiteró su confianza.

“Yo siempre creo en la justicia divina, lo conozco desde hace muchos años que llevo trabajando con él, sé muy bien la historia y realmente lo que les puedo decir es que qué bueno que ya está reintegrándose. Va a seguir su proceso que termina este mes, entonces estamos muy felices porque las cosas se demostraron como tenía que ser, por el lado derecho”, declaró en un encuentro con medios.

Su postura desató polémica en redes sociales, pues muchos internautas la acusaron de minimizar y revictimizar a la menor de edad involucrada en el caso.

Tere Delgado denunció a su expareja Rafael 'N' por presunto abuso sexual de su hija. (Instagram: @laseoaneoficial)

Expareja de Rafael ‘N’ explota contra Mariana Seoane: “Ellos tenían una relación”

Tere Delgado -expareja del músico- concedió una entrevista para Gustavo Adolfo Infante donde no sólo señaló a su expareja como presunto agresor de su hija (fruto de otra relación), también arremetió contra Mariana Seoane por apoyarlo públicamente y expuso su supuesta relación extramarital.

“Ellos siempre estuvieron juntos. Cuando yo estuve casada ellos ya tenían una relación, estaban a punto de dar a entender y soltar esa relación después de que se dio el divorcio. No era la única, era una de la lista de relaciones que tenía este sujeto durante el matrimonio”, declaró.

La señora aseguró que descubrió la supuesta infidelidad de su marido por mensajes e irregularidades en sus actividades cotidianas.

De Primera Mano retomó este fragmento de la entrevista y los conductores lamentaron que Tere Delgado soltara está información cuando está luchando por justicia para su hija.

La señora señaló a la cantante de haber sido amante de su exesposo, acusado de abuso sexual. Crédito. (YouTube: Imagen Entretenimiento)

Mariana Seoane desmiente su supuesto romance con Rafael ‘N’

Tras lo sucedido, la intérprete de ‘Mermelada’ desmintió los señalamientos de Tere Delgado a través de un mensaje de texto:

“Mariana Seoane me mandó un mensaje que por respeto no lo paso, pero dice que eso no es cierto, que la señora está ardida porque las cosas no le han salido y por eso la está atacando a ella”, contó el periodista de espectáculos en la transmisión en vivo de De Primera Mano.