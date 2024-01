Cuáles eran los consejos de Carlos Bremer para emprender negocios exitosos

Carlos Bremer (CEO y presidente del Consejo de Value Group Financiero) murió este 5 de enero del 2024 Credito:cuartoscuro

Carlos Bremer, uno de los empresarios más famosos y ricos de México, murió este viernes 5 de enero del 2024 luego de haber sido hospitalizado días atrás debido a un preinfarto, que sufrió en su oficina ubicada en Monterrey, Nuevo León.

Te puede interesar: Ella es la esposa de Carlos Bremer

El regiomontano falleció a los 63 años de edad dejando un legado importante en el mundo de los negocios. Fue cabeza del Value Grupo Financiero y gran amigo de importantes figuras públicas como el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el deportista Saúl “Canelo” Álvarez, y el cantante Luis Miguel, a quien apoyó financieramente en más de una ocasión.

Bremer alcanzó la fama, sobre todo entre los más jóvenes, cuando formó parte del programa de televisión Shark Tank, donde junto a otros millonarios como Patricia Armendáriz y Rodrigo Herrera ayudó a emprendedores mexicanos.

Te puede interesar: Muere Carlos Bremer, amigo de Luis Miguel y ex integrante de Shark Tank

Y es que ha sorprendido cómo Carlos Bremer encontró el éxito a muy temprana edad y de forma eficiente. Ya sea por sus conferencias TEDx Talks o entrevistas con comunicadores como Javier Alarcón, el magnate ha compartido los mejores consejos para avanzar en el mundo financiero.

Carlos Bremer: sus secretos para el camino hacia el éxito

Carlos Bremer, empresario mexicano y figura clave en Shark Tank México

El empresario siempre pensó que la base de todo negocio o emprendimiento no es, necesariamente, inventar algo nunca antes visto, sino hacer lo que otros ya hacen pero mucho mejor. De igual forma, sabía que el primer paso siempre es la felicidad: buscar un trabajo que te haga feliz y que al mismo tiempo te haga ganar dinero.

Te puede interesar: Carlos Bremer: cómo llegó el empresario mexicano a Shark Tank México

Aunado a esto, el empresario pensaba que una de las principales bases para llevar un negocio al éxito era generar confianza, tanto a clientes como a colaboradores. En cada oportunidad que tenía, el “tiburón” presumía que sus clientes nunca perdieron dinero trabajando con él.

En su TEDx Talk contó: “Hay que tener pasión por lo que hacemos. Es una gran responsabilidad. Siempre hemos pensado que el dinero de los clientes es nuestro dinero y hay que cuidarlo muchísimo”.

Del mismo modo, Bremer tenía bien entendido que trabajar en equipo es esencial, además de generar buen ambiente laboral. “En Value tratamos de que no haya envidias, somos una familia. No hay competencia en mala onda, hay competencia en metas y en cómo conquistar más cuentas en el país”.

En su charla con Javier Alarcón, el empresario regiomontano contó que fue jefe cuando apenas tenía 18 o 19 años de edad, y que el truco para ser un buen líder era no dar órdenes, sino dar el ejemplo y colaborar mano a mano. También contó que muchas personas que trabajaron junto a él hace muchos años se mantuvieron a su lado hasta el final.

Finalmente, sabía que aunque el camino a veces parece definido, siempre se debe estar listo para que el destino pueda colocarte en otro lado.

Canelo Álvarez y AMLO se despiden de Carlos Bremer

El empresario falleció a los 63 años

En su cuenta de X, antes Twitter, el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez escribió un mensaje para despedirse: “Gracias por tu apoyo y tus enseñanzas, te recordaré con cariño y admiración. Buen viaje, querido amigo”.

Por otro lado, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador se expresó en las redes sociales: “Hoy fue un día de dos tristes noticias: en un accidente fallecieron tres Servidores de la Nación originarios de Papantla que ayudaban en Acapulco y también falleció nuestro amigo Carlos Bremer, un hombre bueno. Abrazo a familiares y amigos”.

Claudia Sheinbaum fue otra política que lamentó la muerte del magnate, y escribió: “Expreso mi tristeza por el fallecimiento de Carlos Bremer, empresario regiomontano, visionario y de grandes sentimientos”.