Quién fue el jugador de América que fue borrado por André Jardine debido a una indisciplina

Revelan que jugador de América fue borrado del primer equipo por indisciplina.

La llegada de Cristian “Chicote” Calderón al América ha causado toda una revolución en Coapa, debido a que existe preocupación tras las recientes indisciplinas que tuvo el jugador, sin embargo, parece que la directiva del club tiene claras las cosas y ya saben como resolver situaciones de tal magnitud.

Te puede interesar: Los futbolistas más importantes que vistieron la playera de América y Chivas

“Chicote” Calderón fue anunciado de forma oficial como nuevo jugador de las Águilas para el siguiente torneo, esto tras haber terminado su relación laboral con Chivas, llegando con un contrato por tres años, aunque con la posibilidad de ser dejado en libertad en cualquier momento sino sigue las reglas internas.

Diversos medios han informado que el contrato del futbolista cuenta con ciertas cláusulas, las cuales van en relación a su rendimiento en el campo y, por su puesto, a las indisciplinas, teniendo una revisión cada seis meses para saber que tanto se extiende su contrato.

Te puede interesar: Miguel Layún se despide del América con emotiva carta: “Hoy termina mi carrera”

Y aunque pareciera que las cosas son distintas en el Nido, se ha revelado que ya han tenido que lidiar con situaciones de este tipo, mismas que supieron cortar de manera tajante, borrando a los infractores en todas las categorías, dejando un claro mensaje para “Chicote” tras su llegada rumbo al Clausura 2023.

Chicote Calderón tendría clausulas de rendimiento y disciplina dentro de su contrato. (X/ @ClubAmerica)

Jugador de América fue borrado por André Jardine por indisciplinado

De acuerdo con información compartida por el reportero de TUDN, Gibran Araige en su cuenta de X, antes Twitter, un futbolista del primer equipo habría sido borrado del plantel de André Jardine al no respetar las reglas de la institución.

Te puede interesar: Clausura 2024: ¿Cuándo empieza y cuáles serán los partidos inaugurales?

“Hubo un jugador que el torneo pasado cometió un acto de indisciplina y no volvió a pisar la cancha con el primer equipo. Queda claro que con Jardine hay mano dura con las indisciplinas. Si Chicote se equivoca, le saldrá caro”, detalló Araige en una publicación junto a la foto de “Chicote” Calderón.

El reportero no dio a conocer el nombre del futbolista que quedo fuera de los planes del equipo durante el torneo pasado, sin embargo, los hechos apuntan a que se trata del canterano Emilio Lara, quien no volvió con el primer equipo después de la jornada 12, tras salir de cambio al minuto 60 del partido contra Mazatlán.

Aunque el joven futbolista no había sido titular indiscutible en el esquema del estratega brasileño, si había sumado minutos en las jornadas 3, 4, 5 y 8, pero después del duelo ante los cañoneros no fue convocado por los siguientes cuatro partidos. Volvió a entrar en la lista de Jardine hasta la jornada 17 para el duelo ante Tigres, pero no ingresó al terreno de juego.

Emilio Lara fue borrado del primer equipo tras la jornada 12, luego de salir de cambio al minuto 60 contra Mazatlán. Foto: Getty Images

Durante la liguilla fue considerado para la ida ante León y la vuelta ante Atlético de San Luis, aunque no tuvo minutos. Mientras que para los dos partidos de la final contra Tigres quedó fuera, siendo borrado por completo.

Varios aficionados americanistas señalaron que podría tratarse de Román Martínez “Mozumbito”, quien no volvió a ver actividad con el primer equipo después de la fecha 1, sin embargo, el canterano tuvo una amplia participación con la categoría sub-23, en donde incluso fungió como capitán durante el torneo en varias ocasiones.

Mientras que Emilio Lara dejó de ser considerado en el primer equipo y tampoco se le dio oportunidad en ninguna de las otras categorías del Club América, pese a cumplir con la edad necesaria. Además, en el caso de “Mozumbito”, las cosas ya habían cambiado para él desde el Clausura 2023, en donde ya había sido relegado debido a su bajo rendimiento.