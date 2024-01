Así fue como Carlos Bremer rescató a Luis Miguel de la bancarrota con su bioserie

Carlos Bremer y Luis Miguel fueron grandes amigos, el multimillonario siempre se mostró preocupado por el cantante y su estabilidad económica (Archivo)

La muerte de Carlos Bremer a sus 63 años será una de las grandes pérdidas de Luis Miguel este año, pues además de haber sido uno de sus amigos más cercanos, en su momento también fue uno de sus más grandes apoyos financieros.

En 2016, cuando Luis Miguel comenzaba a estar en medio de controversias por su comportamiento y haber cancelado una gira con Alejandro Fernández, se supo que estaba endeudado.

El Sol de México tuvo que buscar nuevas formas de salir de la bancarrota en la que estaba, fue Carlos Bremer quien le dio la idea de lanzar su bioserie, la exitosa biopic Luis Miguel: la serie.

Bremer fue quien tuvo la idea de que Luis Miguel lanzara una bioserie con su hisotria Credito:cuartoscuro

El fallecido presidente de Grupo Value compartió en varias ocasiones con los medios que además de proponerle a Luismi hacer su serie, le ofreció financiarla, pero al final no lo hizo ya que juntos hicieron un plan con el cual no fue necesario cubrir los gastos del intérprete de La incondicional.

Bremer reveló que Luis Miguel se comprometió a saldar sus deudas con cada una de las presentaciones que fuera dando y, de esta forma, se fue quitando de encima algunos de sus problemas financieros.

“A mí me tocó hacer el plan para saber cómo revivir a este gran ídolo de México, También ofrecí financiar, pero no fue necesario con el esquema que se hizo. Yo ofrecí pagar la parte que se necesitaba, pero luego negociamos con quienes se les debía y llegamos (al acuerdo) que se les pagara con cada concierto. Con eso se fue saldando el dinero”

Luis Miguel en algunas ocasiones fue captado con el magnate, quien siempre asistió a sus conciertos (Europa Press)

Según se especuló en ese momento, el magnate unió alianzas con Miguel Alemán Magnani (otro de los grandes amigos de Micky) y Carlos Slim Domit para invertir juntos USD 5 millones para producir la bioserie.

Con el plan que realizaron, Alemán Magnani creó su productora Gato Grande Productions junto a Antonio Cue Sánchez Navarro y José Luis Ramírez Magnani. Esta fue la empresa encargada de llevar la vida del Sol de México a la pantalla chica a través de Netflix.

Bremer fue el primero en dar a conocer que su amigo estaba alistando una gira por todo el mundo para marcar su gran regreso a los escenarios. También adelantó que Luismi estaba planeando lanzar un nuevo álbum.

Carlos Bremer reveló cuánto cobró Luis Miguel por cada episodio de “Luis Miguel: la serie”

Bremer agradeció públicamente a Alejandro Fernández permitirle a Luis Miguel pagar su deuda con el paso del tiempo (Cuartoscuro)

Después de que Luis Miguel: la serie se convirtió en una de las biopics más populares y controversiales en Latinoamérica desde 2019 con sus tres temporadas, Bremer reveló que el cantante sí logró recuperarse económicamente por completo.

Para lograr esto, el intérprete de La chica del bikini azul habría pedido miles de dólares por cada episodio al ser el protagonista de la historia. El fallecido multimillonario reveló a los medios que Luismi cobró alrededor de USD 10 millones por ser su imagen la principal de la producción.

Aunado a esto, se rumoró que para dar la autorización de que su vida fuera llevada al servicio de streaming Netflix sólo por la primera temporada, habría recibido USD 5 millones.

Hasta el momento, Luis Miguel no ha hecho declaración alguna sobre la muerte de su amigo (REUTERS)

Carlos Bremer pagó un concierto privado de Luis Miguel en 2023

Luis Miguel y Carlos Bremer mantuvieron esta estrecha relación hasta fechas recientes y lo hicieron evidente con el concierto que Micky dio en Monterrey en 2023, pues se trató de uno privado para celebrar los 30 años de Grupo Value.

La celebración fue realizada en el Parque Fundidora, el protagonista amenizó la noche para sólo algunas personas, entre el público se encontraban el empresario, Saúl Canelo Álvarez, Alejandro Basteri (hermano de Luis Miguel), Samuel García y Mariana Rodríguez, Joselito Adame, Claudia Ruíz Massieu, Toño Mauri, Fernando Landeros, la ex Miss Universo Ximena Navarrete y más.