¡Le salen plumas!, Misael Domínguez ficha con Querétaro proveniente de Necaxa

El Torneo Clausura 2024 está a nada de comenzar, los equipos preparan sus mejores cartas para reforzar su plantilla, tal fue el caso de Gallos Blancos, quiénes la temporada pasada tuvieron un inicio de torneo muy bueno, pero lamentablemente su limitado plantel hizo que con el paso de las jornadas perdiera protagonismo,llevándolos incluso a quedar fuera del formato Play-in.

A Querétaro le tocará abrir el torneo el próximo 12 de enero en punto de las 7 de la noche, siendo locales en la Corregidora y recibiendo nada más y nada menos que los Diablos Rojos del Toluca. Por otro lado en días anteriores se hizo el anuncio de la llegada de Francisco Venegas, proveniente de Mazatlán y cantera de Pachuca, así como de Braytón Vázquez, futbolista mexicano que es de cantera atlista pero su desarrollo en la liga de Ascenso.

Misael Domíguez probará una nueva oportunidad dentro del balompié nacional, lo cierto es que no ha logrado consolidarse en ningún club, en 2016 debutó con Rayados y su valor rondaba cerca del 1.5 millones de dólares, cifra que no le fue difícil conseguir a Cruz Azul quienes se hicieron de sus servicios durante 2018,siendo de los cuadros que disputaron dos finales, la primera fue contra América en dónde perdió la máquina por dos goles a cero. Pero su buen desempeño lo llevó a ser un buen revulsivo en el cuadro que ganó la novena copa en 2021.

No obstante, Domínguez no fue indispensable para la plantilla y llegó a Tijuana donde fue regular, jugando aproximadamente 27 juegos en dos temporadas, no obstante el torneo pasado estuvo con Necaxa, equipo con el que solo disputó dos encuentros.

Lo que lo caracteriza es su excelente dominio de las bandas, la confianza que tiene al controlar el balón así como su explosividad, lamentablemente no tuvo la oportunidad de competir por la titularidad de competir o ganarle el puesto a la primer plantilla cruzazulina.

Luego de llegar a costar más de 1.5 millones de dólares, a la actualidad su valor es de menos de medio millón, lo que es algo bajo para un jugador de su experiencia, lo que es importante mencionar es que en su tiempo jugando para el máximo circuito, nunca pudo anotar ninguna diana, en la liga mx con ningún equipo ha podido marcar, aunque ocasionalmente tuvo ciertas aptitudes que le permitieron brillar.En su andar tiene tres títulos de copa.