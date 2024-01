Por qué se frenaron las remesas a México y cuál sería su impacto en la economía

Las remesas hacia México aumentaron a partir de la pandemia de Covid-19 en 2020. EFE/EPA/SHAHZAIB AKBER

De abril a octubre de 2023, las remesas a México superaron la cifra de 5 mil millones de dólares (mdd) mensuales, sin embargo, esa racha se interrumpió en noviembre, cuando los hogares mexicanos recibieron 4 mil 908 mdd, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

Banxico detalló que durante noviembre, México captó 4 mil 908 millones de dólares en remesas, que si bien representa un avance interanual del 1.9 %, también marca un retroceso mensual del 4.7%.

Según los analistas, era cuestión de tiempo para que el aterrizaje suave de la economía de Estados Unidos se viera reflejado en los envíos de dinero hacia las familias mexicanas. No obstante, señalaron que los datos de un mes en particular no marcan tendencia y habrá que esperar a los resultados de diciembre para analizar la situación de forma más completa.

Aún cuando noviembre no superó los 5 mdd, la economía mexicana recibió en los primeros meses de 2023 la cifra de 57 mil 796 millones de dólares, a cargo de los paisanos residentes en el extranjero, lo que representa un aumento interanual del 8.7 % con respecto al mismo periodo de 2022.

Banxico dio a conocer el reporte de las remesas que ingresaron a México durante noviembre de 2023. FOTO: Cuenta de Banxico en X.

Así, México superó en más de 4 mil 600 millones de dólares los 53 mil 157 millones de dólares recibidos en los primeros 11 meses de 2022. De hecho, en meses previos, el gobierno federal pronosticó que se superará la barrera de los 60 mil millones de dólares.

Algunos analistas económicos han señalado que el tipo de cambio entre el peso y el dólar ha repercutido en la economía de las familias que reciben remesas, pues al momento de hacer la conversión reciben menos pesos mexicanos por cada envío, lo que podría explicar, en parte, que los paisanos hayan aumentado el monto de sus transferencias.

Según el reporte de Banxico, la remesa promedio individual entre enero y noviembre del año pasado fue de 394 dólares, superior en un 1% a los 390 dólares del mismo periodo del año anterior.

Detalló que el número de operaciones en este mismo lapso creció un 7.7 %, al pasar a 146.7 millones desde una cifra previa de 136.2 millones, el 99% de ellas fueron transferencias electrónicas.

El banco central destacó que el aumento de las remesas en 2023 sigue con la tendencia al alza marcada desde marzo de 2020, cuando inició la pandemia de la Covid-19, con más de 40 meses con incrementos interanuales consecutivos, con lo que suponen la principal fuente de ingresos externos para el país.

Por otro lado, Banxico informó que desde México se enviaron al exterior remesas por valor de 1 mil 135 millones de dólares durante los primeros 11 meses de 2023, un aumento anual de 11.1%.

En 2022, México recibió un récord de 58.497 millones de dólares, un aumento del 13.4 % respecto a 2021 y el noveno incremento anual consecutivo.

AMLO criticó a la agencia de noticias por un reportaje sobre el uso de remesas como tapadera del crimen organizado; señaló que es un intento “para golpear” a su administración

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su agradecimiento en varias ocasiones a los 38 millones de mexicanos que hay en Estados Unidos, de quienes provienen la mayoría de aportes, y a quienes considera “héroes”, al estimar que benefician a cerca de 10 millones de familias pobres.

Según el mandatario, México se convirtió en 2022 en el segundo país del mundo, solo por detrás de India, en volumen de recepción de remesas.

Las remesas representan cerca del 4 % del producto interno bruto (PIB) de México, según un cálculo del banco BBVA.

Mientras que un informe de la asociación Signos Vitales señala que unos 4.400 millones de dólares, el 7,6 % de las remesas enviadas a México en 2022, procederían del crimen organizado, en una operación que serviría para lavar dinero del narcotráfico, algo que López Obrador ha rechazado.