Este es el grado de estudios de Jonathan Alexis Weinberg, el empresario ligado a García Luna arrestado en Madrid

El empresario fue detenido en Madrid, España, por sus presuntos vínculos con Genaro García Luna (Especial)

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que en colaboración con la Policía Nacional de España detuvieron al empresario mexicano Jonathan Alexis Weinberg Pinto, por su presunto vínculo y complicidad con el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna -actualmente preso en los Estados Unidos por cargos relacionados al narcotráfico-.

De acuerdo a lo informado en un comunicado de prensa, la detención se habría realizado en Madrid, España, durante el domingo 31 de diciembre y se trabaja en la pronta extradición a México, debido a que Weinberg Pinto fue acusado por el Ministerio Público de ser uno de los principales cómplices del exfuncionario en los supuestos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

Aunado a lo anterior, la Fiscalía mencionó que el empresario presumiblemente se había dado a la fuga cuando comenzaron las investigaciones; sin embargo, su detención fue posible también gracias a la Interpol España, quien comenzó a trabajar tras la obtención de la Ficha Roja que solicitó el gobierno mexicano.

“Una vez que la FGR había obtenido la ficha roja internacional de Interpol y mediante la participación oportuna de las autoridades de ese país, a través de Interpol España de la Policía Nacional, el pasado 31 de diciembre se obtuvo la aprehensión de este individuo, quien se había dado a la fuga y ahora habrá de ser sometido al procedimiento legal de extradición ante las autoridades judiciales del Reino de España”, se pudo leer.

La UIF detectó una serie de contratos otorgados a empresas de la familia Weinberg por más de 726 millones de dólares (UIF)

Finalmente, la dependencia mexicana anunció que esta detención es fundamental en los casos que se siguen contra García Luna en el país; no obstante, adelantó que mantendrá comunicación puntual sobre el caso de Jonathan Weinberg.

¿Quién es Jonathan Weinberg?

La información que se tiene sobre quién es el empresario está limitada, debido a que no era una figura pública y poco se conocía de él en lo individual, pese a que su familia había saltado a la fama por su cercanía con el extitular de la Secretaría de Seguridad; sin embargo, en muchos portales manejan que estudió una ingeniería.

Infobae México se dio a la tarea de buscarlo en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero no apareció en él. Esto no quiere decir que no haya estudiado alguna carrera, sino que no concluyó o que bien cursó en el extranjero y no ha validado su título ante las autoridades nacionales correspondientes.

Weinberg Pinto no apareció en el Registro Nacional de Profesionistas (SEP)

Pese a lo anterior, lo que se conoce de él lo informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante el 2023 y se mencionó que cuenta con una amplia carrera empresarial en donde ha sido CEO de las empresas ICIT Holding, ICIT Security, así como Nunvav Inc.

Además, de que cuenta con especialidades en Administración Pública Federal, Seguridad Nacional y Administración de Empresas, lo que responde a sus cargos en las organizaciones antes referidas debido a que se dedican al rubro de la seguridad privada.

Tanto su cercanía, como la de su padre Mauricio Samuel Weinberg López con el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública fue investigada por la UIF y se hallaron presuntos rastros de casos de prestanombres en, por lo menos, 30 contratos con diversos órganos del gobierno mexicano durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

Según señalan los información del Poder Judicial de la Federación (PJF), Weinberg Pinto designó a personas de confianza para supuestamente triangular recursos hacia Glac Security Consulting Technology Risk Managent SC, propiedad del expolicía y de su esposa Linda Cristina Pereyra Gálvez.

Aunado a lo anterior, durante una entrevista que Jonathan ofreció a Univisión, se pudo conocer que su padre era conocido de García Luna desde la década de los ochenta, cuando el exfuncionario era integrante del hoy desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).