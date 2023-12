Hirving ‘Chucky’ Lozano no descarta llegar a jugar en la MLS

El atacante mexicano no descartó llegar en un futuro a la MLS. Foto: Jovani Pérez

Hirving ‘Chucky’ Lozano experimenta una etapa destacada en su trayectoria futbolística con el PSV Eindhoven, club que ha dominado completamente la primera mitad de la temporada en la Eredivisie tras haber ganado todos sus encuentros ligueros (16 de 16). El atacante mexicano ha redescubierto su mejor forma en el fútbol, contribuyendo de manera positiva en el buen paso del club.

No obstante, a pesar del buen momento con los Philips, Lozano reconoce que su futuro podría estar en otra liga, específicamente en la MLS (Major League Soccer), posibilidad que estuvo latente en el pasado mercado veraniego y aunque no se concretó la operación, no ha sido descartada por el propio atacante mexicano.

En entrevista para ESPN, el ‘Muñeco Diabólico’ habló sobre tu trayectoria en el Viejo Continente y el “segundo aire” que tomó en su retorno al PSV. No obstante, al ser cuestiondo sobre si veía con buenos ojos el llegar a la MLS en algún momento de su carrera, no escatimó al dar el visto bueno; aunque señalando que no le cierra las puertas a ningún equipo del planeta.

Yo creo que si, no le cierro la puerta a ninguna liga y ningún club. Si es buena opción para mí y mi familia, pues claro que si, pero ahorita estoy aquí (PSV) y estoy muy feliz.

Posteriormente, abundó en la tranquilidad que vive junto a su familia en Eindhoven, pues resaltó el buen trato que ha recibido por parte de la afición, así como de toda la institución del PSV. En la presente temporada, Chucky ha disputado un total de 14 encuentros entre Eredivisie y Champions, registrando 5 goles y cuatro asistencias.

Pues la verdad es tratar de estar la mayor de tiempo posible aquí. No se sabe, el fútbol da muchas vueltas, cualquier momento cambia, pues ahorita solo quiero disfrutar. Muy contento y muy feliz, aquí en el PSV siempre me han recibido muy bien con mucho cariño. En estos momentos tenemos un gran equipo, grandes seres humanos, y bueno eso se siente mucho mejor.

Si bien Hirving Lozano disfruta del éxito en el presente con el PSV Eindhoven, su mirada hacia el futuro sugiere un cambio potencial de horizonte. Pese a tener contrato vigente con los ‘Granjeros’ hasta el verano del 2028, la posibilidad de unirse a una franquicia de la MLS surge en un momento donde el fútbol en Estados Unidos continúa ganando tracción y captando talentos internacionales.