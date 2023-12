Vicente Fox volvió a X, luego de quedarse sin cuenta por comentarios contra Mariana Rodríguez

El expresidente se quedó sin cuenta por casi un mes(Cuartoscuro)

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, volvió a tener control de su cuenta de X, antes Twitter, luego de que fue suspendida debido a sus comentarios contra la ahora precandidata a la presidencia municipal de Monterrey, Mariana Rodríguez Cantú.

Te puede interesar: Abogado desmiente a Mariana Rodríguez tras mostrar su INE: no es prueba de que viva en Monterrey

Durante la tarde del miércoles 27 de diciembre se dio a conocer que la cuenta del exmandatario mexicano se encontraba nuevamente activa, luego de que se mantuvo desactivada por más de un mes, tanto así que el último mensaje que emitió fue el 25 de noviembre.

Hasta el momento, el también exgobernador de Guanajuato no ha dado declaraciones sobre su regreso a las redes sociales; sin embargo, se espera que lo haga en las próximas horas debido a su costumbre de ser uno de los máximos críticos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

¿Por qué perdió su cuenta el expresidente?

Al momento de ingresar al perfil, no era posible visibilizar todas las publicaciones tras los comentarios contra Mariana Rodríguez (Captura de pantalla/X)

Todo comenzó el pasado 25 de noviembre cuando el exmandatario llamó a Rodríguez Cantú “dama de compañía” y sugirió que existía una historia más allá de su “sonrisa”, esto en referencia a su matrimonio con el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien entonces buscaba ser precandidato a la Presidencia de la República.

“Pedro, cuéntanos la historia. Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía”

Ante este comentario, la ahora precandidata de Movimiento Ciudadano (MC) respondió a Fox Quesada que ella no era una dama de compañía y recordó que tiene una licenciatura, empresas y es madre. Además, recalcó que ese comentario estaba siendo vertido en el día internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Te puede interesar: ¿'Cindy la Regia’ está basada en Mariana Rodríguez? Así surgió la teoría que es tendencia en redes sociales

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí ni a ninguna otra mujer. Lo que usted hizo, se llama violencia. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la Violencia contra las mujeres y las niñas. Tómelo en cuenta”, fueron las palabras de la también influencer.

La cuenta de Fox ya no estuvo disponible después de este mensaje (X)

Información en desarrollo...