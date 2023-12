Fernando Hierro evade comparaciones con América: “No venimos a ver quien es mejor”

El director deportivo del Guadalajara, Fernando Hierro habla durante una rueda de prensa en las instalaciones del Estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco

Tan solo seis meses después de que las Chivas Rayadas de Guadalajara dejaron escapar la oportunidad de igualar al América en títulos de liga tras perder la final del Clausura 2023, las Águilas se alejaron aún más del ‘Rebaño Sagrado’ después de conseguir su décimo cuarta estrella al conquistar el Apertura 2023.

No obstante, el Director Deportivo del cuadro rojiblanco, Fernando Hierro, dijo no darle mayor importancia a las comparativas entre ambos clubes, pues el prefiere enfocarse en hacer bien las cosas con Chivas y no auto presionarse con los logros del acérrimo rival.

Fernando Gago firmó su contrato con Chivas de Guadalajara (@Chivas)

Fue durante la presentación de Fernando Gago como su nuevo director técnico, donde el directivo español fue cuestionado sobre las expectativas que había para el 2024 y las cosas a corregir para poder superar a los azulcrema.

Sinceramente no se trata de venir a decir cosas que popularmente queden bien, aquí gusta decir cosas populares para pelear o para discutir, pero conmigo no vas a encontrar eso, yo soy de los que he sido jugador, he estado en proyectos muy importantes en mi vida y si pierdes te levantas y al día siguiente te pones a trabajar {...} Nosotros no vamos a parar de trabajar para conseguir los objetivos, pero de mi parte no venimos a ver quién es mejor, no me voy a meter en eso, yo no vengo a pelear contra nadie porque no es mi carácter.

El directivo de Chivas prefiere enfocarse en los triunfos de su equipo y no buscar en lo que hace el rival Crédito: Chivas TV

Como ya se mencionó, las Águilas llegaron a 14 campeonatos de Liga MX; mientras que el Guadalajara se quedó con 12 títulos, siendo su último en el Clausura 2017 bajo la tutela de Matías Almeyda.

Posteriormente, el ex futbolista del Real Madrid abundó en los resultados que dejó la gestión de Veljko Paunovic al frente del equipo, señalando que no fue un 2023 tan malo, pero que claramente buscarán que el siguiente año puedan capitalizar las cosas con el título liguero.

Hay que ser realistas, nosotros jugamos una final este año, nos hemos vuelto a meter en playoffs, para que no se olvide y dejar claro que Veljko (Paunovic) como entrenador ha hecho un gran trabajo, pero esto es futbol, los pequeños detalles. Nos tiene que dar fuerza para seguir trabajando muy duro y conseguir los objetivos.