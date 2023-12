¿Cuánto gana Robert Dante Siboldi en Tigres? Éste es el sueldo del director técnico del equipo de Nuevo León

El uruguayo tiene una gran historial en los estudios deportivos. (Mexsport)

Es bien sabido que el deporte mexicano es atractivo para jugadores extranjeros debido a las grandes y jugosas pagas que hay en los equipos nacionales, sin embargo, no solo ellos están tentados al dinero, también los técnicos.

Este plus es único cuando se combina con los grandes de nuestro balompie, debido a la posibilidad de ser campeón local e internacional. Tal es el caso del estratega uruguayo, Robert Dante Siboldi, quien dirigió a Cruz Azul, Santos y que ahora milita en el banquillo de los de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y con quienes esta disputando la final del Apertura 2023 frente a las Águilas del América.

Siboldi anhela el bicampeonato con los felinos. (Mexsport)

Tigres es famoso por haber tenido a los entrenadores mejor pagados de toda la liga en varias ocasiones, el primero fue Ricardo Ferretti y después el récord lo rompió Diego Cocca, quién ganaba alrededor de 5 millones de dólares al año, pero al final, el entrenador argentino decidió marcharse a la selección mexicana.

El sueldo de Siboldi según diversas fuentes es de entre 3 y 4 millones de dólares al año, colocándose como uno de los estrategas mejor pagados de todo el futbol mexicano. aunque en su contrato dice que será evaluado con resultados al terminar el torneo, para saber si seguirá o no al frente del equipo en verano.

Samuel García y Robert Dante Siboldi durante los festejos del campeonato conseguido ante Chivas. (Mexsport)

Robert Dante Siboldi niega que Tigres tenga desventaja en el Azteca

Tras igualar a un tanto en los primeros 90 minutos de la Gran Final del Apertura 2023, Tigres y América dejaron la serie abierta para la vuelta en el Estadio Azteca. Si bien, se presume que las Águilas son los que saldrán con cierta ventaja por estar en su casa y ante su gente, el estratega de los regiomontanos, Robert Dante Siboldi, recordó que el equipo viene de coronarse en patio ajeno.

Consciente de que no dieron el mejor partido, el timonel ‘felino’ apuntó los errores que habrá que corregir para el cotejo de vuelta en el Coloso de Santa Úrsula. No obstante, al ser cuestionado sobre si sentía que el objetivo se veía más lejano de conquistar en la capital del país después de firmar el empate a un gol en el ‘Volcán’, el timonel uruguayo afirmó que ese tipo de panoramas no suelen pesar en la plantilla felina.

El entrenador de Tigres, Robert Dante Siboldi habla durante una conferencia de prensa previo a la final de ida del torneo Clausura 2023 de la Liga MX en la ciudad de Monterrey (México). Imagen de archivo. EFE/Antonio Ojeda

Este equipo nos tiene acostumbrado a eso. Se consiguieron algunos títulos jugando de visitante; en el último (Clausura 2023) nadie daba nada por nosotros y fuimos a la casa de Chivas y lo ganamos. La serie está abierta, físicamente el equipo resintió el cansancio al final, es lógico {...} pero físicamente el equipo está bien y nos tenemos que recuperar, es un cansancio normal.