Madre de Octavio Ocaña recibe amenazas de presunto familiar del policía declarado culpable por la muerte de su hijo

La señora Ana Lucía Ocaña fue amenazada afuera del juzgado. Créditos: Captura de pantalla Instagram (vengalaalegria) / Tomada de X

Dos años después del deceso de Octavio Ocaña, un juez del Estado de México declaró culpable a Leopoldo Azuara de la Luz por homicidio. La noticia fue bien recibida por los familiares del actor, quienes permanecen a la expectativa de que se dicte sentencia y que las autoridades correspondientes encuentren a un segundo implicado en el caso, Gustavo ‘N’.

Te puede interesar: Caso Octavio Ocaña: declararon culpable a policía por homicidio doloso del actor

Fue Bertha Ocaña, hermana mayor del fallecido intérprete, quien el pasado jueves 14 de noviembre sostuvo un encuentro con medios afuera del juzgado para compartir la decisión del juez: “El policía implicado en el deceso de mi hermano Octavio Ocaña, se acaba de encontrar culpable por homicidio doloso y abuso de autoridad”.

Notablemente conmovida por la situación, Bertha aseguró que la justicia mexicana sí existe e reafirmó su compromiso de encontrar al segundo policía implicado en la muerte de su hermano para que también responda ante la ley.

El actor que dio vida a 'Benito Rivers' en 'Vecinos' murió el 29 de octubre de 2021, días antes de celebrar su cumpleaños 23. (Instagram/@berthaocaa)

Familia Ocaña recibe amenazas

Fue en ese mismo encuentro con medios donde Bertha denunció amenazas en contra de su madre, Ana Lucía Ocaña. De acuerdo con la información que compartió la mamá del actor, quien también se encontraba frente a micrófonos y cámaras de televisión, un familiar de Leopoldo Azuara de la Luz le lanzó contundentes advertencias afuera del juzgado.

Te puede interesar: Exnovia de Alemán reaccionó a las acusaciones contra el rapero por presunta violencia: “Eso es él”

“Me quedé adentro, mi mamá ya no pudo entrar por ser testigo reservada. Mi mamá sale un momento al auto y me dice que parece ser su esposa o su hija, no sé quién, se atrevió a decirle: ‘Señora Ocaña, muy chingones, pues nosotros también somos chingones, Somos familiares de Leopoldo’, cómo ven”, contó Bertha Ocaña.

Ana Lucía Ocaña aseguró que no respondió las amenazas: “Una policía que estaba allá me dijo: ‘Mejor métase, señora’”.

Los hechos ocurrieron mientras un juez declaraba culpable a Leopoldo Azuara por la muerte del actor. Créditos: (Instagram: @vengalaalegria)

No obstante, Bertha Ocaña decidió responder las amenazas ante los medios:

Te puede interesar: Cuál es el grado de estudios de Jenni Rivera, leyenda de la música de banda que cumple 11 años de fallecida

“Quiero dejarle claro a la familia de Leopoldo Azuara de la Luz, que se atrevieron a amenazar a mi mamá aquí afuera de estos juzgados, que no les tenemos el más mínimo miedo y que sí, somos muy chingones, por supuesto que lo somos y no me interesan en lo absoluto sus amenazas. Que se atrevan a buscarnos, a darnos la cara”, declaró.

“Si están muy enojados por el cometido que esta persona hizo y por los años que va a pasar en la cárcel, es problema de ellos. La justicia sí existe y se lo dije al juez, la justicia sí existe y existió para nosotros”.