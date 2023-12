Dan 15 años de prisión a ‘El Chiquilín’, exdirector de la policía en Chihuahua, relacionado con la masacre de la familia LeBarón

Fidel Alejandro Villegas Villegas (Foto: Especial)

Un juez federal dictó sentencia por 15 años a Fidel Villegas, alias El Chiquilín, exdirector de Seguridad Pública del municipio de Janos, Chihuahua, por los delitos de delincuencia organizada con fines de narcotráfico, luego de que se le encontraran nexos con el grupo criminal ‘La Línea’, relacionado con la masacre de la familia Lebaron.

De acuerdo con Adrián LeBarón, a El Chiquilín le dictaron 10 años por Delincuencia Organizada, más cinco años por haber sido servidor público.

“Acabamos de salir de aquí del Altiplano y se dio la sentencia fue de 10 años, la mínima por delincuencia organizada con un agravante de cinco años por haber sido servidor público”, dijo Adrián LeBarón en un video compartido en su cuenta X, antes conocida como Twitter.

El Chiquilín no fue sentenciado por la masacre del 4 de noviembre del 2019, donde hombres armados con rifles de asalto dispararon en una emboscada en la sierra entre los estados de Sonora y Chihuahua, contra tres camionetas en las que viajaban mujeres y niños que salieron de la comunidad La Morita en el municipio de Bavispe, Sonora, hacia la comunidad mormona de LeBarón en Chihuahua.

El Chiquilín fue encontrado culpable el viernes 8 de diciembre por los delitos antes mencionados. FotO: Cuartoscuro

“En este día lo quitaron de su cargo, no se lo van a dar. Pierde sus derechos civiles, o sea no puede votar ni ser votado. Fue muy interesante lo que sucedió en muchos sentidos. No se dio la reparación del daño porque explicó que es una asunto donde él fue acusado por daños a la salud, por ningún otro. La sociedad es la afectada entonces no se le dio esa reparación. Lo absolvieron de eso”, apuntó el activista.

El Chiquilín fue encontrado culpable el viernes 8 de diciembre por los delitos antes mencionados.

“Encontraron a Fidel Villegas “el Chiquilín”, penalmente responsable, o sea que es culpable del delito de delincuencia organizada con fines de narcotráfico”, compartió Adrián Lebaron, activista y familiar de las víctimas.

La célula delictiva del Cártel de Juárez fue relacionada a la masacre de la familia LeBarón (Infobae México / Jesús Aviles)

Indicó que en la resolución del juez se tomó en cuenta una sentencia judicial en Chihuahua que acredita que existen nexos entre el grupo criminal de la Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, y funcionario público.

“Se tomaron en cuenta las evidencias de las comunicaciones telefónicas, donde quedaba clara la relación que tenía con grupos criminales, él siendo servidor público”, detalló Lebaron.

Esta es la segunda sentencia en contra de una persona involucrada en la masacre de los LeBarón a poco más de cuatro años del fatídico homicidio de nueve personas: tres mujeres y seis niños en el municipio de Bavispe, Sonora.