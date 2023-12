Revelan detalles de Tecatito Corona y su detención por manejar en estado alcohólico; no le informó a Rayados

Jesús "Tecatito" Corona pasó la noche detenido por no pasar el alcoholímetro Crédito: Reuters

El regreso de Jesús Tecatito Corona a la Liga MX no ha sido lo que esperaba la afición, luego de un torneo en el que no sobresalió y terminó el Apertura 2023 con una lesión, una nueva polémica envolvió al delantero. Durante la madrugada de este 13 de diciembre el futbolista habría sido detenido por no pasar el alcoholímetro de la zona.

Medios locales reportaron que Tecatito manejaba por la región de San Pedro Garza García en Monterrey cuando fue detenido para realizarle una prueba de alcohol, al momento que sopló en el alcoholímetro, los policías municipales notaron de inmediato el estado en el que se encontraba el jugador, por lo que fue llevado a las instalaciones de la Policía de San Pedro.

Una vez que Jesús Corona salió de los separos de la policía municipal circuló mayores detalles de lo ocurrido, el reportero Willie González de RG La Deportiva reveló que Tecatito no habría informado a Rayados de la situación que vivió, por lo que se presentó a la sesión de entrenamientos sin explicar que pasó la noche en las instalaciones de la policía de San Pedro.

Tecatito Corona no avisó a su club que fue arrestado por no pasar la prueba del alcoholímetro (Foto: X/@Rayados)

De acuerdo con el periodista, Tecatito solo le avisó a sus cercanos de que pasó la noche en el “torito” y habría pedido que le llevaran sus cosas para presentarse a los entrenamientos del club. Y es que, el naturalizado portugués estuvo detenido por ocho horas, por lo que no tuvo tiempo de trasladarse a su hogar y después ir a las instalaciones de El Barrial.

“Lo arrestan, se lo lleva la policía de San Pedro, se lo llevan a los separos y es un arresto de ocho horas, entonces el Tecatito estuvo en la cárcel desde las 12 y a las ocho de la mañana pasaron por él, ya con sus cosas y se lo llevaron a El Barrial y llegó tranquilo”, reveló Willie González.

Por otra parte, el periodista que reportó la detención del Tecatito Corona también explicó que el jugador ocultó lo que pasó la noche anterior a todo el club, ni a los directivos ni a Fernando Tano Ortiz le reveló el suceso. Pensó que nadie se habría dado cuenta.

“Se puso a entrenar, hizo su rehabilitación, el señor no le dijo nada a nadie, no le dijo al Tano, Héctor Lara, Pedro Esquivel, no le dijo nada a nadie, has de cuenta que aquí no pasó nada. Él pensando que nadie se iba a enterar”

El delantero de Rayados pasó una noche en prisión por no pasar la prueba de alcoholímetro Crédito: @rg690

Sin embargo, cuando escuchó el reporte en la radio, decidió contactarse con el club para disculparse y dar una explicación de la situación. De acuerdo con el periodista que reportó la situación, el Tecatito próximamente sacará un comunicado en el que pedirá disculpas por su comportamiento.

Hasta el momento, Jesús Corona ni los Rayados de Monterrey han emitido alguna postura o comunicado de la situación.

Tecatito Corona baja de seis semanas por lesión

En los cuartos de final donde Rayados fue eliminado por Atlético de San Luis, el Tecatito salió lesionado. Recibió un golpe en la rodilla, por lo que se le realizaron estudios para determinar la gravedad de la lesión. Una vez conocido el diagnóstico médico, la escuadra de La Pandilla reportó que Tecatito será baja por seis semanas.

Presentó un esguince de ligamento en la rodilla izquierda, según lo que arrojó los estudios médicos.

“El Club informa que, tras ser sometido a estudios de imagen, Jesús Tecatito Corona presenta un esguince de ligamento colateral medial grado 2 en la rodilla izquierda que no requiere cirugía. El tiempo estimado de recuperación del jugador es de seis semanas, y está sujeto a la evolución de la lesión”.