Cuáles eran las reglas de la capilla a la que acudía la mamá de ‘El Chapo’ Guzmán

Al sitio acudían hombres y mujeres por las mañanas de domingo (Foto: captura de pantalla/archivo)

María Consuelo Loera López falleció el pasado domingo 10 de diciembre luego de que desde hace unos 15 días había sido internada en una clínica privada, fue el abogado José Luis González Meza, defensor de Joaquín El Chapo Guzmán.

Consuelo Loera habría muerto por complicaciones de salud derivadas del Covid 19 y como su fallecimiento sería resultado de una muerte natural el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que el tema no le concierne a la Mesa de Seguridad de la entidad. “Tiene que ser un hecho de seguridad. Fue enfermedad natural, al parecer”.

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó su respeto por los familiares de la mujer fallecida. Durante su conferencia matutina del 11 de de diciembre aseguró que “cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto y también consideración a sus familiares, a todos los que pasan por esos trances”.

La capilla para la mamá del “Chapo” Guzmán

El recinto está en la propiedad de Consuelo Loera en La Tuna (Foto: Captura de pantalla WFMZ 69 Noticias)

La mamá de El Chapo buscó ver a su hijo en diversas ocasiones, para ello envió cartas a personas como Donald Trump o a López Obrador en las que pedía ver a su hijo, quien actualmente se encuentra recluido en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad en Colorado, EEUU.

Sin embargo, El Chapo sería el responsable de ordenar la construcción de la casa en donde habitaba Consuelo Loera, dicho lugar conocido como la Casa Rosa y que está en el poblado de La Tuna.

Una de las construcciones que resalta es la de una capilla que era usada no solo por la madre del excapo, sino tambien por otras personas del lugar. De acuerdo con la trilogía de libros electrónicos In the Thrall of the Mountain King publicado por la periodista Phoebe Eaton, al sitio acudía la mujer con el objetivo de pedirle cosas a Dios.

Consuelo Loera sentada en un vehículo mientras espera para irse de la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, México, el 1 de junio de 2019. (Foto: AP/Ginnette Riquelme, Archivo)

Phoebe describe que había lineamientos para las personas que acudían al templo y entre ellos se encontraba la consigna de no consumir alcohol. Pero las normas no termina ahí pues según registró la periodista había directrices tanto para hombres como para mujeres que acudían al lugar.

Los hombres tenían que llevar una vestimenta adecuada, “no como un cholo”, mientras que las mujeres no podían llevar objetos de oro o plata y tenían que usar falda, según describe Phoebe en su libro en donde también detalla que los asistentes se identificaban como ”cristianos”.

En la entrada de la capilla se puede leer Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y de acuerdo con la cuenta de Facebook Archivos Apostólicos de las Américas, derivado de las actividades de la madre de El Chapo a la mujer le decían hermana Consuelo.

Consuelo Loera, madre de 'El Chapo', murió a los 94 años en Sinaloa (Infobae México/Jovani Pérez)

“En La Tuna le dicen la hermana Consuelo por su activa participación en la Iglesia #Apostolica de la fe en Cristo Jesus AR. A escasos metros de su casa, El Chapo construyó un templo donde todos los domingos, de las 10 de la mañana a la una de la tarde, los seguidores de la iglesia oran y cantan bajo las órdenes de un pastor que vive en la villa. El día de su cumpleaños la hermana Consuelo invita a los pobladores de la región a una gran fiesta sin licor animada por orquestas populares que sólo pueden cantar corridos de alabanzas a Dios”

En dicho sitio es donde Consuelo Loera pidió a Dios que su hijo rectificara su camino y tambien que “los corazones del juez y el jurado sean conmovidos”, describe Phoebe en su trabajo. Y es que su hijo enfrentó el llamado juicio del siglo en Estados Unidos, tras el cual fue condenado a cadena perpetua.