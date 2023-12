Priístas acusaron a Adrián Rubalcava por agresiones a simpatizantes de Santiago Taboada en Cuajimalpa

(Graciela López Herrera/CUARTOSCURO)

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Red Jóvenes por México e integrante del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Mancilla, acusó al acalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava de enviar a un grupo para agredir a simpatizantes del tricolor que se pronunciaron a favor de Santiago Taboada rumbo a las elecciones federales del 2024.

Te puede interesar: Clara Brugada y Santiago Taboada retroceden: indecisos incrementan por quinta semana consecutiva

A través de redes sociales, el priista compartió distintas imágenes y videos en donde los apoyantes del precandidato del Frente Amplio por México y un grupo de personas se enfrentaron en una riña en donde además arribó la policía de la Ciudad de México. El tricolor aseguró que estas acciones fueron orquestadas por el edil, también perteneciente del PRI, quien recientemente habría manifestado su descontento con la alianza.

“Condenamos la actitud criminal, Porril y prepotente de Adrián Rubalcava mando a golpear a mujeres, jóvenes y familias que estábamos en apoyo a Santiago Taboada. Expusiste a las familias de la CDMx a niños, mujeres y jóvenes. Así no Adrián. No lo vamos a permitir y te hacemos responsable de lo que le pueda pasar a cualquiera de los jóvenes que hicimos uso de nuestro derecho político a expresarnos por la candidatura de Taboada”, sostuvo Carlos Mancilla.

(Twitter/ @CarlosGMancilla)

Aunado a esto, el tricolor destacó que elementos uniformados también fueron utilizados para amenazar con armas de fuego a los presentes, en su mayoría jóvenes. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Red Jóvenes, acompañado de al menos una docena del tricolor, indicó que en el partido han determinado apoyar al alcalde de Benito Juárez rumbo a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pese a las aspiraciones de Adrián Ruvalcaba.

Te puede interesar: Catearon clínica en CDMX y suspendieron actividades por posibles prácticas indebidas

“Te mandamos un mensaje, todos los huevos que nos aventó, los tenemos bien puestos para defender a nuestro candidato, Santiago Taboada, por eso te fuiste del PRI, aquí estamos con Santiago desde Cuajimalpa y vamos a defender”, indicó.

Alito Moreno se pronuncia a los hechos

Las agresiones registradas la tarde de este 10 de diciembre fueron viralizadas en redes sociales, por lo que el presidente del PRI, Alejandro Alito Moreno, quien no dudó en pronunciarse ante los hechos. A través de redes sociales, el tricolor condenó los hechos y mandó su apoyo a los agraviados.

El líder priista encabezó evento a favor de Taboada (X/@alitomorenoc)

“Condeno los ataques perpetrados esta tarde en contra de jóvenes priistas en la Alcaldía Cuajimalpa, que manifestaban su respaldo a nuestro precandidato Santiago Taboada. Toda mi solidaridad con ustedes, no permitiremos que la violencia de unos ponga en riesgo la democracia de todos”, indicó.

Adrián Ruvalcaba en cuerda floja del PRI

El proceso de selección del Frente Amplio por México en la capital del país resultó en un enfrentamiento entre el edil de Cuajimalpa y las dirigencias, luego de que designará al integrante de Acción Nacional como el abanderado oficial de los tres partidos.

(Cuartoscuro)

En distintas ocasiones el tricolor manifestó su descontento e indicó he indicó que pensaría su prevalencia en el partido ante la falta de democracias en su registro. Pese a ello, el edil indicó que mantendría su postura para seguir al frente.

Te puede interesar: Santiago Taboada se publicita por toda la CDMX; entrega folletos usando los tonos de Morena

“Puse en pausa mi renuncia al PRI, a la militancia honesta, no al PRI del dedazo, no al PRI de la corrupción, no al PRI de la imposición, sino a la militancia responsable en la cual confío y confían en mí, y ellos me han pedido que no presente mi renuncia de manera formal en tanto no se resuelva este juicio”, declaró en una conferencia de prensa el pasado 22 de noviembre.