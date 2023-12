Pide Santiago Taboada a jóvenes “no tener miedo” tras agresiones en mitin; Adrián Rubalcava se deslinda

Adrián Rubalcava aseguró que lo están incriminando en los hechos violentos; Santiago Taboada pide investigar. (CUARTOSCURO)

Luego de que este domingo se registrara un altercado en el parque La Mexicana en contra de militantes que mostraban su apoyo a Santiago Taboada, el panista condenó a través de sus redes sociales los hechos violentos en contra de simpatizantes que apoyan su proyecto.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el alcalde con licencia de la Benito Juárez hizo un llamado a los jóvenes afines al blanquiazul, perredistas, priistas y afines a su movimiento a no tener miedo y no dejar que la violencia se apodere de las calles y no puedan manifestarse de manera pacífica.

Aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dijo en un comunicado que sólo hubo un policía con lesiones que no requirieron su atención hospitalaria, el precandidato del Frente Amplio por México señaló que uno de sus simpatizantes de nombre Sergio recibió golpes que ponen en riesgo su vista, por lo que le expresó su solidaridad y subrayó que le brindará acompañamiento en las denuncias correspondientes.

Santiago Taboada condenó los hechos de violencia en contra de jóvenes que realizaban un mitin a su favor en el parque La Mexicana, en Cuajimalpa. (X/@STaboadaMx)

“Manda un abrazo a Sergio, quien fue agredido brutalmente el día de hoy solamente por expresar su apoyo a mi candidatura, ir a volantear a un parque público de esta ciudad y mostrar el apoyo al cambio que estamos construyendo con la CDMX. Mi querido Sergio, un fuerte abrazo, contarás con mi apoyo para las denuncias correspondientes y lo que sea necesario para que esa retina y ese ojo no tenga mayores consecuencias”, se lee.

Finalmente, pidió a las autoridades de la Ciudad de México que tomen cartas en el asunto, pues señaló que hay mucha evidencia en fotos en donde se ven los rostros de los responsables.

De acuerdo con una tarjeta informativa que emitió la SSC, los hechos ocurrieron la tarde del domingo cuando unas 50 personas simpatizantes de Santiago Taboada arribaron al parque La Mexicana, ubicado en la avenida Luis Barragán, en la colonia Lomas de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.

Los simpatizantes que se manifestaron culparon al alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, de estar detrás de los hechos tras ver a Jesús Arrieta, uno de sus afines, en la trifulca. (X/@lumendoz)

Los efectivos policiales les indicaron que no estaba permitido realizar actos proselitistas ni al interior ni en las inmediaciones del predio, sin embargo, “posteriormente, llegó otro grupo, al parecer, de otra afiliación política”, se presume que afines al priista Adrián Rubalcava.

“En ese momento, integrantes de ambas partes intercambiaron agresiones físicas y verbales lo que provocó que un policía bancario resultara lesionado al intentar contener las agresiones”, aseveraron. Luego arribaron refuerzos y los grupos políticos se dispersaron y retiraron del lugar.

Señalan a Adrián Rubalcava; él se deslinda

La red Juventud Popular del PRI en la CDMX señaló que los asistentes “fuimos a un evento para poder dialogar con nuestro precandidato a jefe de Gobierno, Santiago Taboada, y llegando a la alcaldía Cuajimalpa nos encontramos con una situación lamentable: gente encapuchada nos empezó a intimidar y nos violentaron”, además de que aseguraron que los violentadores tenían palos y empezaron a tirarles huevos.

Sin embargo, en uno de los videos que circulan en las redes sociales se ve a un hombre, identificado como Jesús Arrieta, cercano a Adrián Rubalcava, quien amenaza al grupo y rompe propaganda que habían colocado a favor de Taboada.

Horas después del incidente y de que su nombre saliera a relucir en los hechos, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, emitió un comunicado en el que se deslindó de las agresiones.

Adrián Rubalcava dijo que todo fue orquestado para incriminarlo. (Alcaldía Cuajimalpa)

“El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, se deslinda del altercado entre particulares, que se registró el domingo a mediodía en el Parque La Mexicana”.

Asimismo, desmintió que Jesús Arrieta sea su secretario particular como se difundió y precisó que esta persona renunció a su cargo el pasado 30 de noviembre.

Además, añadió que los simpatizantes fueron quienes se pusieron agresivo al ver la presencia de la policía, por lo que se procedió a retirarlas del lugar.

“Adrián Rubalcava no descartó que este supuesto contingente se priistas haya sido enviado por liderazgos del tricolor para provocar y escenificar agresiones con el fin de responsabilizar al titular de la demarcación”, argumentó.