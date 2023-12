José Eduardo Derbez ‘se arrepiente’ de asistir a la boda de Aislinn y Mauricio Ochmann: “Fue lo peor”

José Eduardo Derbez aseguró que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann siguen siendo amigos (IG: jose_eduardo92/ aislinnderbez)

José Eduardo Derbez aprovechó una reciente encuentro familiar para encarar a su hermana Aislinn Derbez por momentos de su enlace matrimonial con Mauricio Ochmann que no fueron del todo perfectos. Según el actor, durante la ceremonia espiritual no se consideraron varios elementos que, desde su perspectiva, son fundamentales en un evento de este estilo, por lo que hoy por hoy la considera como la peor boda a la que ha asistido.

Las escandalosas declaraciones de José Eduardo surgieron en una entrevista que tanto él como el resto de los integrantes de la familia Derbez concedieron para Karla Díaz. Fue durante una dinámica de preguntas elaboradas por fans cuando la protagonista de A la mala recordó su matrimonio con su co-protagonista de la misma película.

“El punto es que sí creo en el amor, definitivamente tengo el corazón abierto al amor, pero el matrimonio como que...”, comentó.

Los actores se casaron en 2016, pero se divorciaron cuatro años después. (Instagram)

José Eduardo interrumpió a su hermana mayor para reclamarle por todo el ‘martirio’ que le hizo pasar en su enlace matrimonial con Ochmann: “Es que también tu boda estuvo de la chingad*. Voy a ser el más sincero con mi hermana el día de hoy. Si lo he dicho, la peor boda a la que he ido es a la de mi hermana”.

Sus palabras sorprendieron a todos los presentes, pues aunque Eugenio Derbez aseguró que ya sabía todos los reclamos, no pensó que su hijo los retomara en la entrevista. Fue por esa razón que José Eduardo decidió explicar por qué el enlace matrimonial de su hermana es el peor al que ha asistido hasta ahora.

“Como ellos no toman (Aislinn y Mauricio), dijeron que no se tomaba en su boda. ¿No es una verdadera pendejad*?, o sea, es como si dijeras: ‘A mí me gusta esa comida, entonces para todos la misma comida’, no funciona una boda así”, comenzó.

Los actores tienen una hija en común llamada Kailani. (Instagram)

“Contrataron a un chamán que, cuando haces un evento así como eso, pues el chamán hace una bendición rápida. Se aventó tres horas con todos de pie abajo del sol, ni una carpa pusieron y lo peor es que ni un micrófono, entonces de todos sus invitados, nadie se enteró de qué dijo el chamán porque estábamos lejísimos”, continuó.

En ese momento, Eugenio Derbez intervino para apoyar a su hijo: “Fue larga pero aburrida. Fue larga, pero lo que sí es que no hubo donde sentarse”.

Finalmente, José Eduardo recordó que después de la ceremonia todos entraron a un salón pequeño: “Donde nada más daban agua de jamaica y de limón, y cae una tormenta horrible que se rompió un vidrio y todo”.

Y Vadhir Derbez solo se limitó a comentar: “Hubieras hecho una tardeada”.

El actor estuvo inconforme con varios elementos del evento que se celebró en 2016. (YouTube: Pinky Promise)

¿Cómo reaccionó Aislinn Derbez a los reclamos de José Eduardo?

Para sorpresa de muchos, la actriz tomó con humor las declaraciones de su hermano y no tuvo otra opción más que aceptar que no consideró algunas cosas.