Dónde está la bodega que vende cobijas Providencia desde 50 pesos en CDMX

La temporada decembrina no sólo trae consigo el espíritu navideño, sino que también el frío se ha hecho presente en las últimas semanas para los habitantes de la CDMX. Es por ello que, a continuación te decimos dónde está la bodega en la cuál podrás comprar cobijas de la marca Providencia desde 50 pesos.

Cabe señalar que esta empresa fue fundada en 1958 y es ampliamente conocida por la calidad de sus artículos. Normalmente, este tipo de cobertores está en más de 120 pesos.

Todo sobre la bodega Providencia en CDMX

Fue el usuario de TikTok conocido como Chanty Plata (@chantyplata1) quien compartió desde su perfil la visita que hizo hasta este sitio y lo que encontró. A continuación te decimos algunos de los productos disponibles.

Cobijas de Dumbo Cobijas de Hello Kitty Cobijas princesas de Disney Bambi Frozen

Hay más modelos y los precios van desde 49 hasta los 69 pesos, estos varían de acuerdo al tamaño y grosor. Asimismo, la tela es polar suave, por ende, esta es una muy buena opción para adquirir algo calientito y barato.

Además de esto, también puedes encontrar en el lugar, mamelucos, juguetes y muchos artículos más.

Dónde está la bodega de providencia

Esta bodega se llama Chris Shop y esta es la ubicación exacta: Plaza Fantasía, Local 67, primer piso, Calle del Carmen, Ciudad de México.

La forma más sencilla de llegar es en el Metro de la CDMX, pues sólo deberás bajar en la estación Zócalo y de ahí se puede llegar fácilmente caminando.

Otro lugar en donde podrás encontrar cobijas desde 20 pesos se llama Súper mayoreo y está la calle Lecumberri #32, Plaza La Camila, Centro, CDMX. El local es el 10 y también cuenta con la opción de realizar envíos a partir de los pedidos con compra mínima de tres mil pesos.

Usuarios en redes sociales han dado su opinión sobre este sitio y las referencias resultan positivas.

“Yo asistí hoy a la tienda y la verdad me atendió un chico súper amable muy atento no me quejo del servicio”, se lee.