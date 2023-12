AMLO exhortó a combatir la extorsión tras enfrentamiento en Texcaltitlán: “que no aumente el consumo (de drogas)”

López Obrador habló sobre el enfrentamiento entre Texcaltitlán EFE/Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló sobre el enfrentamiento entre pobladores de Texcaltitlán, Estado de México e integrantes de la Familia Michoacana.

Fue a su paso por Pungarabato, Guerrero que el mandatario nacional hizo mención del acto violento en el que fallecieron catarce personas, diez de ellas ligadas a un grupo criminal.

“Hay que cuidar mucho que no haya consumo de droga porque tenemos que combatir el narcotráfico y esto que está pasando, que ayer lamentablemente se dio en el Estado de México; la extorsión, el llamado pago de piso, todo eso lo tenemos que combatir, pero entre todos no olviden que le demos atención especial a que no aumente el consumo porque si eso crece, ahí sí ya sería muy díficil”, expuso en un evento de Programas del Bienestar llevado a cabo este 9 de diciembre.

López Obrador enfatizó la importancia de atender las causas de la delincuencia mediante programas dirigidos a jóvenes, para evitar que se conviertan en generadores de violencia.

López Obrador habló sobre el hecho violento protagonizado por civiles e integrantes de la Familia Michoacana Crédito:YouTube/Gobierno de México

“Los gobiernos anteriores lo único que hacían era decir ´son ninis´ que ni estudian ni trabajan y nunca atendieron a los jóvenes. Por eso los enganchaban y se los llevaban a las filas de la delincuencia. Nosotros tenemos que mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, ofrecer a los jóvenes oportunidades, que no se sientan solos, que no haya vacío. Hay que apapacharlos mucho, mucho amor, mucho amor en la familia”, sostuvo.

Previamente Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, convocó a una conferencia de prensa en la que advirtió que los hechos violentos no paralizarán a su gobierno, sino que lo impulsarán a reforzar las acciones para combatir la inseguridad.

“Estos hechos no nos paralizan, al contrario, reafirman nuestra determinación de mejorar las condiciones de seguridad en nuestro amado estado, tenga la plena seguridad de que seguiremos trabajando para que hechos como este no se repitan. Al sur del Estado de México les digo: no están solos, estamos con ustedes”, dijo.

Así fue el enfrentamiento entre ciudadanos e integrantes de la Familia Michoacana en Edomex

El pasado 8 de diciembre agricultores e integrantes de la Familia Michoacana se enfrentaron, presuntamente porque los criminales intentaron incrementar la cuota por derecho de piso bajo amenazas de lastimar a habitantes en caso de que no accedieran.

El enfrentamiento en Texcaltitlán dejó un saldo de 14 muertos (Foto: REUTERS)

Las víctimas de cobro de piso atacaron a los delincuentes con machetes, hoces y palos, sin importar que éstos tenían armas de fuego. El saldo del enfrentamiento fue de 14 personas fallecidas, diez de ellas asociadas a un grupo criminal, presuntamente la Familia Michoacana.

Sumado a ello, cuatro personas resultaron lesionadas por arma de fuego y dos más están desaparecidas, informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México en un comunicado.

De acuerdo con información difundida por La Jornada del Edomex, dentro de las víctimas está El Payaso, presunto líder criminal de la Familia Michoacana. El periódico señaló que, según declaraciones de testigos de los hechos, los agricultores fueron citados por los delincuentes en una cancha de futbol, donde les cobrarían un peso por cada metro cuadrado de siembra de haba y avena.

La riña habría comenzado luego de que los extorsionadores se negaron a aceptar las explicaciones de los productores agrícolas, quienes les explicaron que este año el clima no les permitió tener una buena cosecha. Durante el conflicto El Payaso habría sido asesinado por una mujer, quien supuestamente lo atacó con arma blanca.

En redes sociales circularon videos del enfrentamiento, en los que se puede ver a pobladores armados con palos y otras armas, siendo atacados a balazos por los criminales.