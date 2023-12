Peso Pluma: así suena “Ella baila sola”, la canción del año, en francés

La música de Peso Pluma sigue traspasando fronteras Foto: Curtoscuro

La revista Rolling Stone coronó a Ella baila sola de Peso Pluma y Eslabón Armado como la mejor canción del 2023, resaltando su papel en la popularización a nivel mundial de los corridos tumbados y el regional mexicano. Y ahora, el hit tiene una versión en francés, la llamada “lengua del amor”.

Este éxito, que ha sido un factor crucial para la proyección del artista originario de Zapopan, Jalisco, alcanzó más de 440 millones de visualizaciones en YouTube y se destacó en listas de Billboard Hot 100.

Ella baila sola no sólo ha sobresalido entre el público, sino que también ha logrado un lugar prominente en las plataformas de streaming, figurando entre las principales listas de Spotify y Apple Music.

Lanzada el 17 de marzo del presente año, esta canción ha contribuido significativamente al crecimiento del fenómeno de los corridos tumbados o bélicos, cuya influencia sigue en escalada dentro de la industria de la música.

Eslabón Armado y Peso Pluma en el videoclip de la canción 'Ella baila sola'

Acompañando este hito, se publicó también el ranking de los mejores álbumes del 2023, incluyendo múltiples producciones de artistas mexicanos que han dejado su huella este año. Entre ellos, destaca $ad Boyz 4 Life II de Junior H en la posición 55, Génesis de Peso Pluma en el sitio 46, y Hey! de la superbanda The Guapos, compuesta por Jay de la Cueva, Adanowsky, Leiva y El David Aguilar, en el lugar 44.

Mengers con Vs./Progreso nacional, que contiene una sola canción, se posiciona en el número 37, mientras que Prismarama de León Larregui, Híper de Hello Seahorse!, Solo D´ Lira de Molotov, Nata Montana de Natanael Cano, Haciéndolo fino de Alemán y Colmillo de leche de Carin León, completan este diverso y talentoso listado.

Este reconocimiento a Ella baila sola y la inclusión de numerosos artistas mexicanos en las listas de lo mejor del año resalta la relevancia y el impacto que la música latina y sus géneros derivados están teniendo en el panorama cultural global.

Representando una variedad de estilos que van desde el rock hasta el rap, pasando por la experimentación con sonidos electrónicos, estos artistas y producciones demuestran la riqueza y evolución constante de la escena musical de México, que se reconoce en todo el mundo.

Peso Pluma continuará con su "La Doble P Tour" en 2024

¿Cómo suena Ella baila sola en francés?

Tal es así que un ciudadano francés realizó su propia versión del tema y así lo compartió en su cuenta de Instagram:

“Así sonaría Ella baila sola de Peso Pluma y Eslabón Armando en francés. Ps. Gracias a mi compa mauricio Herrada por ayudarme a entender algunas expresiones. Aprende francés con canciones”, escribió el usuario dele_gt.

El hit de Peso Pluma fue traducido al idioma galo Crédito: Instagram@dele_gt

“Je l’aime pour moi

Belle, elle sait qu’elle est bonne, que tout le monde regarde comment elle danse.

Je me rapproche et je commence á lui draguer, on boit des verres sans but juste tentation.

Je lui ai dit. Je vais conquérir ta famille dans quelques jours tu seras a moi.

Elle m’a dit que je suis fou mais qu’elle aime ca, qu’aucun mec n’agit comme moi”, es la letra que el también tiktotero tradujo en honor a la canción del año.

Cabe destacar que el usuario en cuestión también ha compartido otros temas originalmente cantados en español, pero traducidos al idioma galo, y por su feed es posible encontrar canciones de Luis Miguel, Maluma, Morat y Danny Ocean, entre otros.