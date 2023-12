“Lo que hace por monetizar”: Luisito Comunica no quedó “chimuelo” y se trató de una campaña de publicidad

El influencer mostró por algunos segundos la inusual escena en sus redes sociales Crédito: @luisitocomunica

El influencer y youtuber Luisito Comunica sufrió la pérdida de algunos dientes en una transmisión en directo. En un suceso que rápidamente captó la atención de usuarios en redes sociales, el conocido podcaster experimentó en vivo la caída de uno de sus dientes, seguido por la extracción de otros dos.

Te puede interesar: “Dejar el mundo atrás”, “Los enviados” y “American Horror Stories” entre los estrenos del 4 al 10 de diciembre en streaming

“No mames, se me acaba de caer el perro diente. A la, a ver... Ay cabr*n”, dijo el youtuber entre gritos antes de cortar la transmisión.

El incidente se produjo durante una de sus transmisiones en vivo, donde reveló un sabor metálico “a hierro” y dolor dental. Tras verificar la situación en el baño de su casa, Luisito compartió con sus espectadores la desafortunada pérdida dental.

Te puede interesar: Dejar el mundo atrás: Netflix estrena el tráiler final del thriller apocalíptico con Julia Roberts y Ethan Hawke

La comunidad en línea reaccionó de diversas maneras ante el perturbador episodio, y algunos usuarios sugirieron que podría tratarse de una broma, otros poniendo en tela de juicio la higiene bucal del viajero por sus constantes desplazamientos y muchos otros mostraron verdadera preocupación ante la salud dental del creador de contenido.

El influencer mostró cómo se la caían los dientes Crédito: ChimmyCabrera (X)

Tras el suceso que de inmediato se viralizó este jueves 7 de diciembre, las especulaciones fueron surgiendo al paso de las horas.

Te puede interesar: ¿Qué le pasó? Luisito Comunica preocupa a fans tras mostrar cómo se le ‘caen’ los dientes en plena transmisión EN VIVO

“Dentadura del viajero, ya le habían sacado las muelas antes y tenía sarro y caries, se le veían muy amarillos, normalmente las personas que viajan tanto, no encuentran espacios para lavarse los dientes y toman esa costumbre”, explicó alguien a través de redes sociales.

“Pero se fue a explorar la zona prohibida de Chernobyl”, “Más falso que su carrera muerta”, “Ahora cómo desveo esto”, “Yo recordando todos los sueños donde se me caen los dientes”, “Lo vi y fue traumante” y “La pesadillas más fea que toooodos hemos tenido”, fueron algunas otras reacciones.

Las burlas no pararon en X, antes Twitter.

Luisito Comunica no quedó chimuelo; se trató de una farsa

Sin embargo, durante la tarde de el mismo día, el popular comunicador de redes sociales reveló que todo se trató de una broma.

Durante una historia en Instagram, el hombre de 32 años aparece frente a la cámara, se empieza a retirar los dientes y luego muestra un “puente” dental, para finalmente revelar que su dentadura sigue intacta.

“¿Qué es eso? Estamos bien. Estamos bien, genios y genias, gracias por su preocupación”, dijo en un inicio el influencer de viajes, quien halagó los mensajes que estuvo recibiendo todo el día.

“Ya estuve leyendo algunos de sus tuits, viendo algunos de sus videos, muy creativos OK, muy buen ingenio. Si quieren saber realmente de qué se trató todo esto, la respuesta está aquí: Netflix, mañana, es todo lo que diré”, expresó en la instastory sobre la que escribió un par de hashtags y etiquetó a la plataforma de contenidos vía streaming.

“@netflixlat #DejarElMundoAtrás #Publicidad”, redactó.

El influencer es parte de una campaña de publicidad Crédito: Instagram@Lusito Comunica

Con esta acción, Luisito Comunica dejó claro que lo que parecía una tragedia para su salud bucal, no es más que una anticipada campaña publicitaria para la película Dejar el mundo atrás, protagonizada por Julia Roberts, Mahershala Ali y Ethan Hawke, cuya sinopsis en la plataforma es la siguiente. “La escapada de una familia a una lujosa casa de alquiler da un giro siniestro cuando un ciberataque los deja incomunicados… y dos extraños llaman a la puerta”.

Al darse a conocer esta información, la reacción del público no se hizo esperar: “Ya sabía que se veía demasiado actuado”, “Hasta creen que no lo iba a borrar inmediatamente si fuera real”, “Más fake que su sonrisa falsa”, “Lo que hace por monetizar”, “Que se lo crea su abuela”, “Primera y última vez que me ve la cara de idiota”.