Lía Limón acusa a la fiscal Ernestina Godoy de intento de espionaje; ya interpuso un amparo

La panista exigió a la fiscal Ernestina Godoy que deje de perseguir a políticos de la oposición. (CUARTOSCURO)

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, acusó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) busca espiarla, pues Ernestina Godoy solicitó a la empresa Telcel información sobre su línea telefónica sin que hasta el momento se le haya notificado alguna investigación en su contra.

A través de un video posteado en su cuenta de X (antes Twitter), Lía Limón, contó que hace unas semanas supo que la “fiscal carnal” ―aludiendo a Ernestina Godoy― solicitó a la empresa de Carlos Slim información de diversos números telefónicos entre ellos el de la alcaldesa.

Ante ello, la integrante del Partido Acción Nacional (PAN) comentó que presentó un amparo para pedir dos cosas: primero, a Telcel que no dé información de su número telefónico porque es información privada; y a la Fiscalía capitalina que explique el motivo por el que la está investigando, pues no se le ha notificado sobre alguna carpeta abierta en su contra por algún tipo de delito.

La alcaldesa de la Álvaro Obregón, Lía Limón, acusó que la "fiscal carnal", Ernestina Godoy, intenta espiarla. (X/@lialimon)

“Le exijo que deje de hacer uso de su cargo público para dedicarse a la persecución de servidores públicos que nos dedicamos a trabajar. Yo llevo muchos años de servicio público, de una carrera limpia [...] Señora fiscal carnal, deje de hacer uso faccioso de su cargo, por eso no a su reelección, dedíquese a procurar justicia, no a perseguir a la oposición a quienes no estamos de acuerdo con el gobierno de Morena, haga su chamba”, le dijo la mandataria.

Cabe apuntar que horas después del video la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy con nueve votos a favor y cinco en contra, sin embargo, aún deberá tener el visto bueno de los diputados en el Pleno, en donde Morena no tiene mayoría.

Destapan espionaje de la FGJ

De acuerdo con la investigación de The New York Times, la FGJ hizo espionaje a personajes de la política con base en registros solicitados a la operadora Telcel.

Ante dichas acusaciones, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, negó que la institución haya solicitado a la empresa Telcel los registros telefónicos de políticos de la oposición y reiteró que es información falsa y confirmó que tampoco había investigaciones relacionadas al caso.

The New York Times y la Fiscalía de la CDMX continúan enfrentándose por el reportaje que acusa espionaje. (AP/CUARTOSCURO)

“La FGJ desmiente categóricamente haber solicitado a la empresa de comunicaciones Telcel escuchas telefónicas o geolocalizaciones de las personas referidas”, dijo el vocero en su momento.

Ulises Lara también indicó que no había órdenes de aprehensión en contra de los personajes señalados, entre ellos los panistas Santiago Taboada y Lilly Téllez, así como Higinio Martínez Miranda, senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), o Alessandra Rojo de la Vega.

Renato Flores Cartas, el responsable de Comunicación Corporativa de Grupo Carso y América Móvil ―a la que pertenece Telcel―, precisó que tanto Telcel como cualquier otro operador en México están obligados, con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a proporcionar información a las Fiscalías.