Damien Hirst: esto es lo que debes saber sobre la primera exposición del famoso artista británico en México

'Vivir para siempre (por un momento)', de Damien Hirst se presentará en el Museo Jumex del 23 de marzo al 25 de agosto de 2024. (@FundacionJumex)

Por medio de sus redes sociales y un comunicado oficial, el Museo Jumex anunció una de las exhibiciones más esperadas del arte contemporáneo que albergará en 2024. Damien Hirst, el artista originario de Gran Bretaña presentará su obra por primera vez en México y Latinoamérica.

Te puede interesar: Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 5 de diciembre

‘Vivir para siempre (por un momento)’, es la exposición que será albergada de manera inédita en un museo de América Latina. La cual estará disponible del 23 de marzo al 25 de agosto de 2024.

El Museo Jumex ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, celebrará con este gran suceso su décimo aniversario, la muestra ofrecerá una visión completa de la obra del artista entre los años 1986 y 2019. En total la conforman aproximadamente 60 obras entre instalaciones, esculturas y pinturas; incluidas algunas de las series más icónicas de Hirst, como Natural History, Spin Paintings, Medicine Cabinets, Cherry Blossoms, así como las pinturas de puntos y mariposas.

Te puede interesar: Hombre abandona a su pareja durante asalto en Iztapalapa; delincuentes lo regañan

Acerca de la curaduría para ‘Vivir para siempre (por un momento)’, se realizó en estrecha colaboración entre Hirst y la curadora Ann Gallagher.

La curaduría fue realizada en colaboración entre Hirst y la curadora Ann Gallagher. REUTERS/Hannah McKay

“Estoy entusiasmado de presentar mi primera exposición en un museo en México, de hecho mi primera exposición en un museo de América Latina, en el Museo Jumex el próximo año. México siempre ha sido una fuente de inspiración para mí, un segundo hogar. Me encanta su increíble cultura: el Día de los Muertos y las mariposas de Michoacán”

“Mucha gente dice que mi trabajo trata sobre la muerte, cuando no es así, trata sobre la vida, y la muerte es simplemente una parte de la vida. Mi madre me enseñó a enfrentarme siempre a las cosas de la vida que no puedes evitar. La muestra incluye algunas de mis series de obras más conocidas y también incluirá algunas piezas poco vistas que espero resulten emocionantes para los visitantes del museo, mayores y jóvenes”, detalló Damien Hirst acerca de su próxima exposición en el país.

El artista contemporáneo se mostró muy feliz por presentar su exposición en México.

Una de las piezas más reconocidas de Hirst es “The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living” (1991), en español, “La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo”. Se trata de un tiburón tigre de 1.21 metros de largo, el cual es conservado en un enorme tanque de formol.

Te puede interesar: En qué alcaldías habrá ley seca por Navidad

Su arte se caracteriza principalmente por abordar temas desafiantes y que invitan a la reflexión ha ampliado los límites de lo que puede ser el arte.