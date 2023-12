¿Quién es Nashla Aguilar, la actriz mexicana que fue criticada por cantar el himno de EEUU?

Con 29 años de edad, es una de las influencers más destacadas de México.

Nashla Aguilar, la actriz mexicana, quien el pasado fin de semana fue la eliminada en el reality show de las Estrellas bailan en Hoy, se encuentra en una polémica, en donde es tachada de “vende patrias”.

Resulta que la actriz mexicana, que sostiene una relación sentimental con Sebastián Sariñana, hermano de la cantante Ximena Sariñana, fueron vistos entonando The Star-Spangled Banner en un partido de la NBA.

Ambos famosos fueron captados en video en la arena ubicada en Los Ángeles, y en donde se les ve con gesto solemne entonando el himno estadounidense en la instastory donde la actriz escribió “Momento de película”.

La actriz acudió al partido de Los Angeles Lakers Vs Phoenix Suns Crédito: Instagram@nashla22

Tras hacerse viral el video, que obtuvo millones de visitas, las reacciones no se hicieron esperar por parte de los internautas. “Hubo muchos mamadores en 2023, pero esta se lleva el premio”, “Son mexas”, “Y estas nacadas qué”, “Ni el pinche himno de su país cantan, pero éste sí JAJAJAJAJAJA cringe en su máxima expresión”, “Le empiezan a saber poquito al verbo to be y ya se sienten gringos alv”, “Ya tenemos a la ganadora de los #Mamawards2023 cierren todo”, “Ni Martha Debayle se atrevió a tanto”, “Malinchistas a más no poder”.}

Recién participó en las Estrellas bailan en Hoy.

Ante todo esto, ¿Quién es Nashla Aguilar y qué películas o series ha destacado?

Comparte su estilo de vida en TikTok e Instagram.

Nashla Aguilar es una actriz y presentadora de televisión mexicana de 29 años de edad. Ha participado en varios programas de televisión y series, siendo reconocida en el medio del entretenimiento en México. Además, es conocida por su presencia en redes sociales donde comparte contenido relacionado con su vida profesional y personal.

La actriz durante la producción de Complices al Rescate.

Ha sido parte del elenco de diversas producciones, tanto en cine como en televisión. Entre sus trabajos más destacados se encuentran sus participaciones en:

Series como “La rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”, producciones televisivas de México que presentan historias independientes en cada episodio, basadas en problemas sociales.

Películas como “Cómplices” y “El Cumple de la Abuela” y “Sueños y caramelos” donde ha tenido la oportunidad de desempeñarse en roles de soporte dentro del cine mexicano.

Participó en el proyecto Sueños y Caramelos al lado de Alessandra Rosaldo y René Strickler.

Es importante señalar que la filmografía y las apariciones en series de Nashla Águilar pueden variar y actualizar con el tiempo, a medida que la actriz continúe su carrera y participe en nuevos proyectos.