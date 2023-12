“Que Dios nos acompañe”: Maribel Guardia, Raúl Araiza y más famosos reaccionaron al fuerte sismo en México

Los famosos reaccionaron al fuerte sismo de Magnitud 5.8 con epicentro en Chiautla de Tapia, Puebla (Instagram)

Este jueves 7 de diciembre se registró un sismo de Magnitud 5.8 grados, así lo informó el Servicio Sismológico Nacional y así lo sintieron varios famosos, quienes pasaron un gran susto ante este movimiento telúrico que tuvo su epicentro en el municipio de Chiautla de Tapia., en Puebla.

El temblor sacudió a una amplia zona en la zona centro del país, incluída la capital mexicana, donde muchas personas salieron a las calles a las 14:03:54 horas. Las redes sociales se llenaron de reacciones ante la alarma sísmica y el propio movimiento telúrico que fue perceptible en distintos puntos de la Ciudad de México.

Famosos como Gloria Trevi, Karol Sevilla, Jorge El Burro Van Rankin, Maribel Guardia y Danna Paola compartieron el susto que vivieron y sorprendieron con mensajes que también alarmaron a sus seguidores.

“Qué susto! Están todos bien? Tembló demasiado fuerte, Dios nos acompañe a todos”, escribió Maribel Guardia ante el tuit que emitió la Alerta Sísmica SASMEX, que fue sonó en Ciudad de México, Chilpancingo, Puebla y Morelos.

Maribel preguntó a sus seguidores si se encontraban bien tras el sismo (Captura)

El actor Édgar Vivar tuiteó de inmediato “Fuerte sacudida! Todos bien?”.

Danna Paola, por su parte, compartió su sentir ante el evento que coincidió con su más reciente lanzamiento llamado Gallery.

“Wtffffff”, escribió primero, “Wtf el temblor, todo bien?, “Ya salió Gallery y yo en pleno temblor”, escribió después la intérprete mexicana, que recibió decenas de respuestas de seguidores que la tranquilizaron.

El más reciente lanzamiento de Danna Paola coincidió con el evento telúrico de este 7 de diciembre (Captura)

Samo, vocalista de Camila, redactó “Tembló en CDMX ¿Todo bien?” y la actriz Livia Brito anotó “Tembló!! Todos bien?”.

Jorge El Burro Van Rankin simplemente anotó. “Tiembla la tierra”. “¿Todos están bien?”, “¿Todos tienen piel?”, fue lo que preguntó Bonnz, integrante de la banda Hello Seahorse! El actor Alan Estrada, por su parte, escribió “A su madre, qué susto”.

Así mismo Karol Sevilla expresó su temor así: “La madre, tembló horrible!”, y Gloria Trevi sólo preguntó “Todos bien, verdad?”.

La revista TVNotas pudo recoger el testimonio de Andrea Escalona mientras desalojaba las instalaciones de Televisa, donde se encontraba.

“Me dio mucho susto, me critican un poco porque salí con mi suero corriendo, con mi lipstick, con mi celular, le marqué a mi hijo, en mi casa está todo bien, que es lo que más me tranquiliza, creo que sí estuvo un poco fuerte , quiero vaeriguar un poco más de cómo estuvo, pero ahí vamos”, expresó la conductora del matutino Hoy.

El veterano actor expresó lo fuerte que sintió el temblor (Captura)

Además, se conoce que Carla Estrada y su equipo de trabajo desalojaron las instalaciones de la televisora justo cuando acababa de finalizar su conferencia de prensa donde anunció que terminó su contrato con la empresa de más de 40 años.

La revista también captó a Juan Osorio en Televisa, quien tomó el evento telúrico con tranquilidad. “Hay que actuar con mucha calma y hablar a los familiares cómo están. Desde el momento en que yo oí de un nivel no tan alto, tienes que actuar con esa tranquilidad también”.

“Hay que salir muy templado, muy ordenado, y no nada más nosotros, sino todas las empresas”, dijo Raúl Araiza en la misma evacuación de personal, y admitió que no sintió miedo. “La verdad, si me preguntas a mí, excepto el grande el del 2017 y el otro, no, fuera de eso, salimos en orden”.