Por qué André Pierre Gignac será baja para el Pumas vs Tigres

Gignac no viajó a la CDMX para el partido de ida Pumas vs Tigres de la semifinal del torneo (EFE/ Miguel Sierra)

La afición auriazul se quitó un peso de encima al saber que André Pierre Gignac no estará presente para el primer partido de ida en el Estadio Olímpico Universitario de CU, por el peligro que representa para la defensa del club. Así que, para el Pumas vs Tigres de la semifinal del Apertura 2023 de la Liga MX, el francés no fue convocado y se quedó en San Nicolás de los Garzas.

Una vez que el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) terminó su entrenamiento del día, y se dirigió al autobús para viajar al aeropuerto de Monterrey, el equipo hizo oficial la baja de Gignac para el primer enfrentamiento con los del Pedregal.

Las constantes lesiones que vivió Gignac a lo largo de este campeonato no le han permitido mantener una participación constante en los partidos; sin embargo, pese a las ausencias que ha tenido, el bomboro se encuentra a tan solo un gol de marcar 200 anotaciones con la camiseta de los Tigres.

¿Por qué Gignac no jugará en el Pumas vs Tigres?

Tigres ha logrado cierta hegemonía en favor de Pumas cuando juegan en el 'Volcán'. Foto: Jesús Avilés

A través de redes sociales, el club Tigres dio a conocer su reporte médico luego de que eliminaron a Puebla en los cuartos de final.

Hace meses atrás Gignac fue detectado con una pubalgia, por lo que ha tenido sesiones adicionales de entrenamiento así como trabajos de fisioterapia. Después del doblete que anotó en el Volcán —y que ayudó a la clasificación de su equipo a semifinales—, el cuerpo médico decidió no exponerlo a una recaída en su lenta recuperación.

Con el objetivo de que se encuentre en óptimas condiciones para el juego de vuelta del siguiente domingo 10 de diciembre, la escuadra de Robert Dante Siboldi optó por protegerlo y cuidarlo.

Aunque su baja no significa que haya tenido una recaída de su lesión, el cuerpo médico de los felinos no quiere que realice un esfuerzo mayor. Es parte de la estrategia del técnico Siboldi aprovechar a Gignac en su estadio, como locales.

Estos son los horarios de las semifinales del Apertura 2023 (Twitter/ @LigaBBVAMX)

Así lo dieron a conocer a través de su perfil oficial de Twitter (ahora X):

“Le informamos a nuestra afición que como parte de los cuidados que se tienen con André-Pierre Gignac para darle seguimiento a su tratamiento de la pubalgia, el área médica decidió, en conjunto con el cuerpo técnico, que no haga el viaje a la Ciudad de México con la finalidad de tenerlo listo para el juego de Vuelta de la Semifinal del próximo domingo”.

Gignac seguirá a la distancia el desempeño de sus compañeros, quienes jugarán el duelo de ida el próximo jueves 7 de diciembre a las 21:00 horas (centro de México).

¿Qué es una pubalgia?

Este tipo de lesiones es habitual entre los futbolistas, aunque no representa un riesgo para la salud del jugador, sí genera un gran dolor y limita la movilidad. Raúl Jiménez, jugador del Fulham, también la vivió previo a su participación con la selección mexicana.

Gignac ayudó a Tigres a conseguir su pase a la semifinal (EFE/Miguel Sierra)

La pubalgia es una lesión muscular que se genera en la región de la pelvis, también es conocida como la hernia del deportista. Se da cuando hay una inflamación en la zona de inserción de la musculatura abdominal en el borde superior del pubis y de la musculatura aductora, que va desde la cara interna del muslo hacia el borde inferior de este hueso.

El principal síntoma es el fuerte dolor que genera, aunque también limita la movilidad para correr o hacer actividades de esfuerzo con las piernas.

La manera más eficiente para curar este padecimiento consiste en el reposo total del músculo, así como la realización adecuada de ejercicios para disminuir la inflamación.