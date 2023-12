Nashla Aguilar y hermano de Ximena Sariñana son criticados por cantar himno de Estados Unidos: “Malinchistas”

Nashla Aguilar y Sebastián Sariñana se comprometieron en vivo durante una emisión de Hoy (Foto: Instagram)

La actriz e influencer Nashla Aguilar está en medio de la polémica junto con su prometido Sebastián Sariñana, pues la pareja compartió una historia en Instagram durante su estancia en un partido de basquetbol celebrado en Estados Unidos.

Nashla, quien recientemente fue eliminada del reality show Las estrellas bailan en Hoy acudió junto a su novio, el hermano de la cantante Ximena Sariñana, al partido final del Torneo de la NBA, donde Los Lakers de Los Ángeles vencieron a los Suns de Phoenix, 106 a 103 en la Crypto Arena.

Pero lo que llamó la atención es que la actriz que participó en su infancia en el reality show Código Fama entonó junto a su pareja el histórico The Star-Spangled Banner, himno nacional de los Estados Unidos.

En medio de las gradas de la arena ubicada en Los Ángeles, a la influencer que cuenta con 1 millón 200 mil seguidores en Instagram y al cineasta de la serie Ugly se les ve con gesto solemne entonando el himno estadounidense en la instastory donde la actriz escribió “Momento de película”.

Sebastián Sariñana le entregó un anillo de compromiso a Nashla en el programa de Televisa (Captura Programa Hoy)

Esta espontánea reacción de la pareja mexicana en el partido de basquetbol desató burlas y comentarios en las redes sociales, donde fueron señalados por la cuenta de Twitter “Cosas de mamadores”, que incluyó la historia y agregó “Qué perro oso jajaja”.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Hubo muchos mamadores en 2023 pero esta se lleva el premio”, “Son mexas”, “Y estas nacadas qué”, “Ni el pinche himno de su país cantan pero éste sí JAJAJAJAJAJA cringe en su máxima expresión”, “Le empiezan a saber poquito al verbo to be y ya se sienten gringos alv”, “Ya tenemos a la ganadora de los #Mamawards2023 cierren todo”, “Ni Martha Debayle se atrevió a tanto”, “Malinchistas a más no poder”.

“Jajaja la vieja con su cara de nopal (como yo, no se ataquen) pero muy cantando el himno”, “Nuevo nivel de mamador desbloqueado. Esperemos en los proximos meses (¿semanas?) a algunos grabándose cantando himnos de Italia, Alemania, Francia... porque pues, dicen que se lo saben y hasta piensan en esos idiomas”, “Pov : Mis compas de Pátzcuaro llegando después de su viaje de 2 días en Los Ángeles jajajaja”, son algunos comentarios al respecto.

La actriz acudió al partido de Los Angeles Lakers Vs Phoenix Suns Crédito: Instagram@nashla22

Así mismo, algunos salieron en defensa de la cantante que actualmente participa en la gira 2000′s X Siempre, como parte de “Las Divinas” de la telenovela Atrévete a soñar.

“Cuando te vuelves ciudadano americano tienes que respetar y cantar el himno donde quiera que lo entonen. Así como en México. A lo mejor la morra lo es”, “Acepto que es de mamador, pero el himno de Estados Unidos está bien, uno que crecio viendo la WWE, futbol americano, beisbol y basket, si es medio chido escuchar el himno americano”.

Al momento, ni la actriz nacida en la Ciudad de México en 1994 ni su prometido no han emitido alguna reacción respecto a los comentarios que generó su polémica historia.