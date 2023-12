Nahuel Guzmán reveló el motivo por el cual sí jugaría en Rayados

Nahuel Guzmán confesó la razón por la cual sí aceptaría ser transferido a Rayados. Credit: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

Nahuel Guzmán se ha convertido en un ídolo en Tigres desde su llegada en 2014, siendo un referente en el club con el cual ha ganado cinco títulos de la Liga Mx, sin embargo, pese a ser uno de los más queridos por la afición, recientemente reveló que sí jugaría en Monterrey, el máximo rival de los felinos en Nuevo León.

El guardameta argentino se ha ganado el cariño de la afición de Tigres debido a las grandes actuaciones que ha tenido, mismas que han ayudado al equipo a poder ganar distintos campeonatos, incluidos varios títulos de la Liga Mx, Campeón de Campeones, Concachampions y otros más.

Incluso, en 2017 fue parte fundamental para que los Felinos se alzarán campeones en la única final regia que ha habido hasta el momento, venciendo a los Rayados en el Estadio BBVA, equipo que es su máximo rival deportivo, debido a que comparten la misma ciudad.

Aunque “El patón” Guzmán tiene claro el odio que existe entre las instituciones de Nuevo León, recientemente dejó en claro que hay otro equipo al que no iría, prefiriendo fichar con Rayados, situación que sin duda podría no gustar a la afición de Tigres.

El guardameta inició una nueva etapa en su vida, misma en la que fue cuestionado al respecto. Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Nahuel Guzmán elige Rayados sobre Rosario Central

EL portero Nahuel Guzmán inició un nuevo proyecto, mismo que ya había anunciado en días pasados, siendo su podcast en Youtube, para poder hablar con distintos personajes conocidos y tener una interacción directa con los aficionados del futbol.

Durante el primer capitulo lo pusieron en jaque al preguntarle el equipo en el que preferiría terminar su carrera deportiva, aunque solo le dieron dos opciones entre Rosario Central en Argentina o Monterrey en México.

Recordando que “El patón” inició su carrera en Newell’s Old Boys, equipo que tiene una rivalidad directa con Rosario Central, al ser los máximos equipos de la ciudad rosarina en Argentina. La respuesta del guardameta fue contundente, aunque explicó los motivos para evitar cualquier tipo de mal entendido que pudiera presentarse.

“Lo tengo que explicar y contextualizar. No podría vivir en Rosario, literal, no tendría perdón. En cambio, me voy a Rayados como un ‘caballo de Troya’, me tendrían que sacar a los 20 minutos cuando vayamos perdiendo 7 a 0″, confesó Nahuel Guzmán durante el podcast Miro de Atrás, luego del cuestionamiento que recibió.

El "Patón" tuvo que elegir entre Rosario Central y Monterrey para terminar su carrera. Foto: Jovani Pérez

La respuesta del portero de Tigres se da en el contexto que se vive en Argentina respecto al futbol, en donde las máximas rivalidades siempre son respetadas por los futbolistas, además, en caso de ir al equipo Rosario Central tendría que vivir en la misma ciudad donde se encuentra el club que lo vio nacer, por lo que los aficionados no le permitiría llevar una vida tranquila.

Mientras que en la Liga Mx sí se han presentado casos en los que un jugador de Tigres ha sido fichado por Monterrey y viceversa. Algunos de los más recordados son Luis “Matador” Hernández, Aldo de Nigris, Francisco Javier “El abuelo” Cruz, Roberto Gómez Junco y Sebastián “El loco” Abreu.

Aunque la realidad es que es poco probable que se de una transferencia de tal magnitud, por lo que por el momento Nahuel Guzmán se encuentra concentrado en defender la playera de Tigres durante las semifinales del Apertura 2023 ante Pumas, en un torneo en el que equipo busca el bicampeonato de la Liga Mx.

El portero buscará sumar su sexto título en el futbol mexicano, consagrándose como uno de los máximos ganadores, no solo con la institución felina, sino también a nivel individual.