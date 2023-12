Jorge Pietrasanta: éstas han sido las mayores polémicas del narrador deportivo

El comentarista de ESPN se ha visto enfrascado en muchas polémicas en redes sociales como en transmisiones en vivo. (Instagram@jorgepietrasanta)

El comentarista de ESPN México, Jorge Pietrasanta se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que durante el partido entre América y Atlético de San Luis llamó “negro” al futbolista de las Águilas, Julián Quiñones.

Te puede interesar: Éste es el vídeo por el que acusan a Jorge Pietrasanta de racista contra Julián Quiñones

Todo ocurrió cuando el delantero naturalizado mexicano hizo el cuarto gol de la goleada de 5 a 0 del América sobre los tuneros, por lo que el narrador dijo una frase que fue catalogada como racista.

“Este es el centro, queda ahí la pelota. ¡Gol! Agarren al negro...”, haciendo referencia a Quiñones, quien logró el cuarto tanto de los azulcremas en el juego de ida de las semifinales del Apertura 2023.

Te puede interesar: Quién es Jorge Pietrasanta, el comentarista que fue acusado de racismo

Dicha polémica no es la primera, es la que se ha metido en problemas el comentarista, pues años atrás se ha enfrascado con otras figuras del deporte por sus desafortunados comentarios.

Una palabra habría detonado las críticas en redes sociales. Crédito: Twitter @LaDelantera11

A continuación, te dejamos las polémicas más fuertes que ha protagonizado Jorge Pietrasanta

Se pelea contra José Luis Higuera en Twitter

Se sabe que Jorge Pietrasanta es fiel seguidor de las Chivas de Guadalajara, por lo que en abril de 2017 criticó fuertemente el servicio del canal de streaming del club rojiblanco ‘Chivas TV’, llamándolo ‘TV frijolito’.

Te puede interesar: Cuál es el grado de estudios del periodista deportivo Jorge Pietrasanta

“Chivas otra vez lo hizo y a la final; dos cosas malas, la final será por TVFrijolito y su directivo José Luis Higuera, que se sube al ring en Twitter”, expresó Pietrasanta minutos después de la victoria rojiblanca. Higuera respondió de inmediato: “¡Qué tal Pietra! Me parece que tu jerarquía como periodista o gente de medios no puede referirse así a una plataforma de una institución seria”, publicó el empresario mexicano.

Pietrasanta no se quedó con los brazos cruzados y le respondió al exdirectivo de Chivas: “Tienes razón; el problema es que la plataforma no está a la altura de la institución”. Texto que no tardó en tener réplica de Higuera: “Tu punto de vista lo respeto, pero no te da derecho a referirte así. Te considero un periodista serio, ya no hemos fallado desde hace tiempo”.

(Captura de pantalla)

Compara a Campos con payasos profesionales

Otro de su listado es el exportero mexicano, Jorge Campos, a quien comparó con payasos como: Lagrimita, Cepillín y Platanito, luego que mencionó en sus redes sociales que Guillermo Ochoa es el mejor portero de la historia del Futbol Mexicano.

Sin embargo, su comentario a través de redes no fue bien recibido por los aficionados, pues la mayoría despotrico en su contra asegurando que este listado se trataba de una falta de respeto con el portero y de igual forma, comenzaron a mofarse de su forma de narrar, de paso lo compararon con personajes de la televisión mexicana para revertirle las burlas.

(Captura de pantalla)

¿Se durmió en pleno programa?

El pasado 31 de octubre de 2021, antes de que se jugará el partido de la Final de la Concachampions entre Monterrey y América, la mesa de Futbol Picante analizaba qué estratega cargaba con más presión, si Santiago Solari o Javier Aguirre (en ese entonces DTs de los finalistas), cuando de repente notaron que Jorge Pietrasanta cayó dormido en plena transmisión del programa.

“Que el América siendo campeón, Jorge Pietrasanta, fracasa, tú lo sabes muy bien…”, fueron las palabras de Faitelson invitando a participar al ex miembro de Televisa. Inmediatamente después lanzó la broma de que no estaba oyendo los comentarios de los expertos, “Bueno, Pietrasanta ya no nos escuchó”.

(Captura de pantalla)

En el video que comenzó a circular en redes sociales, se veía a los 4 participantes a cuadro, cada uno desde un sitio remoto. Pietrasanta se encontraba del lado derecho de la imagen cuando su cara inclinada hacia abajo y sus ojos cerrados denotaron su aspecto somnoliento.

La vez que casi se pelea a golpes con Maradona

(EFE/Juan Carlos Cruz)

Durante una entrevista con el Escorpión Dorado, Jorge Pietrasanta reveló al influencer que estuvo a nada de pelearse a golpes con el hermano de Diego Armando Maradona, campeón del mundo con Argentina en 1986.

De acuerdo con su testimonio, en alguna ocasión el hermano de Diego Armando Maradona arribó a México para jugar un partido de futbol rápido, pero no pudo cumplir con las expectativas al considerar que no era hábil para el balompié. El rasgo no pasó por alto entre los comentaristas a cargo de la crónica del partido, quienes lo criticaron por ello.

“Hace muchos años, ni siquiera fue mío, pero estuve cerca de los madr*zos con Maradona. El hermano vino a jugar un evento de futbol rápido y era lo que le sigue de malo. Mi compañero de transmisión lo criticó mucho. Como en Argentina veían más ECO, me veían más a mí”, comentó.

Llama llorón a Martinoli por no conseguir entrevista con Jaime Lozano

Una de sus últimas polémicas fue cuando se lió de palabras con el narrador de TV Azteca, Christian Martinoli por no conseguir una entrevista con el director técnico de la Selección Mexicana.

Pietrasanta llamó "llorón" a Martinoli por no tener entrevista con Jaime Lozano. Foto: Jovani Pérez

“Pedí hablar con Lozano, pero los amigos de “La Rosa de Guadalupe” me dijeron que no había chance. Fueron los de la Federación Mexicana de Futbol, quienes prácticamente todos vienen desde Chapultepec y son los que organizan este rollo y son una vergüenza. Lozano puede ir hasta con los youtubers, pero aquí en Azteca da la impresión de que estamos en el año 94 en donde todo será perverso y cada golpe que le demos a la Federación será aún peor para nosotros”, comentó Martinoli en el programa En Caliente.

El periodista señaló los motivos por los cuales se le negó una entrevista de Jaime Lozano a Christian Martinoli. Foto: X/Jorge Pietrasanta

A ello, en la red social de X, Pietrasanta llamó llorón a Martinoli por no poder entrevistar al Jimmy Lozano para Azteca Deportes.

“Le tiro con todo a un DT, luego lo quiero entrevistar, la entrevista no se puede dar y lloro! Cómo se llamó el acto? Porque la obra aún no termina, falta muuucho”, escribió.