El Temach en ‘Envinadas’: cuándo y dónde ver el episodio cancelado

El podcast Envinadas, conducido por las actrices Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura, desató controversia en redes sociales después de anunciar la participación especial de Luis Castillejas ‘El Temach’. Debido a la ola de críticas derivadas de los señalamientos de misoginia que existen en contra del influencer, la producción decidió no publicar el episodio en el canal oficial del programa.

Sin embargo, entre opiniones negativas contra las actrices de Una Familia de Diez y señalamientos sobre las ideas que supuestamente fomenta el influencer en su contenido, trascendió que dicho episodio se publicará en YouTube, pero en otro canal. Fue el propio Temach quien dio a conocer esta información a través de un comunicado de prensa que difundió en redes sociales.

¿Cuándo y dónde ver el episodio cancelado de Envinadas?

De acuerdo con la información que compartió El Temach en su comunicado, será el próximo ‘viernes de morras’ cuando subirá el programa en su canal oficial de YouTube. Se desconoce con qué frecuencia abre este espacio en sus redes, sin embargo, se especula que podría ser el 08 de diciembre.

“Se tocaron temas de interés femenino en la búsqueda de relaciones más sanas y recíprocas, información que para muchas mujeres es útil. Dicho contenido e información para será compartido para las mujeres en El Camino del Omega el próximo viernes de morras en mi canal. Desgraciadamente, este acto de censura va a privar a miles de mujeres de información que pudo ser en beneficio de su desarrollo individual y la mejora de sus relaciones”, continuó.

Filtran declaraciones de El Temach en Envinadas

Mientras tanto, en redes sociales comenzaron a circular tres fragmentos de la conversación que tuvo con las actrices de Televisa. Este es un ejemplo de sus comentarios:

“Vivimos experiencias distintas y los hombres que no entienden la experiencia femenina sufre mucho y las mujeres que no entienden la experiencia femenina sufren mucho también. Creo que es padre acercar a las Envinadas a lo que es la experiencia masculina desde la empatía y no desde el prejuicio”, comentó.

“Hay un montón de hombres que no los buscan hasta que tienen pareja y por eso puedes predecir la infidelidad con ese tipo de hombres (...) entre más estatus tienes como mujer, tal vez para el hombre no es importante, pero para todas las mujeres alrededor de ese hombre sí va a ser importante destronar a esa mujer, porque hay mujeres que nunca construyeron ese estatus”, dijo.