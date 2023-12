Xóchitl Gálvez defiende que sus hijos la acompañen en campaña: “No los van a ver como a los de AMLO; los míos sí trabajan”

Xóchitl Gálvez incluyó entre las designaciones que realizó en su equipo a sus hijos Juan Pablo y Diana. (Prensa/Xóchitl Gálvez)

La precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez defendió que sus hijos Diana y Juan Pablo participen en su precampaña, luego de que anunció sus nombramientos como parte de su equipo cercano, el cual está constituido también por excandidatas presidenciales.

Después de presentar a los personajes que participarán el las Mesas Temáticas en el World Trade Center, la precandidata de la alianza conformada por el PAN, PRI y PRD dijo que “se vale” que sus hijos la acompañen durante su camino hacia las elecciones de 2024.

Las declaraciones de Gálvez Ruiz se dan luego de que la inclusión de sus hijos Diana Vega Gálvez como coordinadora de Xochilovers y de Juan Pablo Sánchez Gálvez como coordinador de Juventudes, fue criticada desde distintos frentes.

“Quiero aclarar lo de mis hijos, mis hijos me acompañan en la campaña, eso es lo que hacen, y son los primeros que me impulsaron desde la casa (...) no tiene un salario, no van a estar en el gobierno, ellos trabajan, tienen actividades empresariales”, dijo la aspirante presidencial de oposición.

Xóchitl Gálvez aseguró que sus hijos usan sus propios viáticos para acompañarla en su precamapaña (Prensa/Xóchitl Gálvez)

Xóchitl Gálvez indicó que es una mujer transparente y aseguró que sus hijos no serán como los del presidente Andrés Manuel López Obrador: “Los míos sí trabajan, o sea, los míos son gente que produce”, dijo.

Mis hijos no tendrán puestos en el gobierno: Xóchitl Gálvez

La aspirante presidencial puso ejemplos como los de Michelle Obama, que acompaña al expresidente Barack Obama; o como el de Mariana Rodríguez, que acompaña a Samuel García. Sin embargo, aclaró que su esposo no estará junto a ella porque no quiere hacerlo.

La precandidata del Frente Amplio reiteró que sus hijos sólo la acompañarán en la campaña y que en caso de ganar la Presidencia de la República en 2024, no tendrán puestos en el gobierno.

Los hijo de Xóchitl Gálvez estuvieron presentes en su registro como aspirante a la candidatura presidencial por el PAN. (Instagram/Juan Pablo Gálvez)

Añadió que hasta ahora, sus hijos se han movido con sus propios recursos, no tienen acceso a viáticos, sino que se trata de un acompañamiento familiar.

Sin embargo, Xóchitl Gálvez no paró ahí y se lanzó nuevamente en contra de los hijos del presidente López Obrador, y afirmó que sus hijos no tienen una fábrica de chocolates, en referencia a la chocolatería Rocío.

“No los van a ver con una fábrica de chocolates nueva, la empresa se dedica a hacer edificios inteligentes desde hace 32 años y ahí trabajan los dos, ahí trabajan. Tampoco quiero tener unos hijos huev*** y talegones, se los prometo”, dijo Xóchitl Gálvez a medios de comunicación.