Montserrat Oliver criticó a Eduardo Verástegui por iniciativa de lenguaje inclusivo: “Ni me lo menciones”

Montserrat Oliver regularmente es una mujer del mundo del entretenimiento que evita cualquier tipo de confrontación con el resto de las personas que lo rodean, a pesar de las críticas que en ocasiones recaen contra ella y contra su amiga y expareja Yolanda Andrade.

Pero en algunas ocasiones la conductora de televisión no duda en expresar lo que siente y piensa sobre distintos temas como lo fue la iniciativa del actor, y aspirante a la presidencia mexicana, Eduardo Verástegui quien recientemente compartió un manifiesto donde aseguró que en caso de ganar la titularidad del poder ejecutivo en las elecciones de 2024, entonces impondrá la cancelación del lenguaje inclusivo y la ideología de género en las escuelas de educación pública.

Ante estas declaraciones, Montserrat Oliver fue cuestionada sobre el tema, especialmente porque forma parte de la comunidad LGBT+, sobre lo que opinaba al respecto de que alguien con sus ideas alcanzara la presidencia mexicana, a lo que ella respondió, de manera directa y casi instantánea que a ese “personaje” ni siquiera se lo mencionaran.

Montserrat Oliver fue pareja de Yolanda Andrade. (Instagram/@motseyjoetv)

En una entrevista breve ante los medios de comunicación, compartida en el canal de YouTube del reportero Eden Dorantes, la conductora de televisión del programa Montse & Joe, también dio su punto de vista ante el tema de la ideología de género y del lenguaje inclusivo, a pesar de que parecía que no quería tocar el punto frente a las cámaras.

Sin embargo, finalmente, ella compartió las siguientes palabras: “Él ni me lo menciones.. hagan una investigación primero... no votamos por ti, Lalo, pero nunca, ni lo sueñes”, fueron las declaraciones de Montserrat Oliver sobre la figura de Eduardo Verástegui.

No obstante, la presentadora del programa de televisión transmitido por Unicable tampoco estuvo de acuerdo con el lenguaje inclusivo, pero, sus razones son muy diferentes a las del actor que busca convertirse en candidato presidencial para las elecciones de 2024.

Eduardo Verástegui busca eliminar la ideología de género de la educación del país. (X/@EVerastegui)

Montserrat Oliver no está de acuerdo con el lenguaje inclusivo

Montserrat Oliver sorprendió a más de uno al decir que no estaba de acuerdo con el lenguaje inclusivo, pero por todo lo contrario a Verastegui pues ella explicó que considera un retroceso en la lucha por la igualdad y la equidad de décadas que emprendieron las minorías, y el utilizar un “e” para no designar un género a alguien o a algo sólo ocasiona que se separen más de los demás gracias a “otorgarse a sí mismos una etiqueta social”.

Así lo detalló Montserrat Oliver: “Es que no lo sé... es confuso... no estoy de acuerdo, lo siento, siempre las pequeñas comunidades, las minorías lucharon por ser iguales a las demás, pero cada vez nos estamos etiquetando más, y alejando más, entonces por qué mejor no nos dejamos de tantas ma**das y mejor nos volvemos a unir”, declaró la conductora de televisión.

Ante las declaraciones de la presentadora del programa Montse & Joe, los fans y seguidores del espacio de entretenimiento televisivo estuvieron de acuerdo con ella y le aplaudieron la respuesta que dio ante los medios de comunicación.

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver sostuvieron una relación que duró alrededor de diez años (Foto: Instagram)

Pero qué comentario aplaudieron más. Sin duda alguna fue el de su posicionamiento en contra del lenguaje inclusivo pues muchas personas que atestiguaron el momento en las redes sociales lo calificaron como una tontería que está opacando, consideraron, luchas más importantes que afectan a la comunidad LGBT+.

Aunque hubieron algunos que consideraron que lo más prudente fue no decir más acerca de Eduardo Verástegui pues era meterse en problemas con alguien que no iba a convertirse en un funcionario público y mucho menos en el próximo presidente de México.