Conoce ‘la patrona’, método de extorsión usado por la delincuencia

(Getty Images)

Mediante el uso de sobre amarillos los delincuentes engañan a empleados domésticos o trabajadores de negocios a través de una llamada telefónica, correo electrónico, incluso, tocando a la puerta y recientemente han modernizado su técnica con el uso de Inteligencia Artificial (AI).

Te puede interesar: Consuelo Duval es víctima de robo; utilizaron método de la ‘patrona’ e Inteligencia Artificial para quitarle medio millón de pesos

A éste tipo de extorsión o fraude se le conoce como “la patrona” o “el sobre amarillo”, misma que fue detectada por la Secretaria de Seguridad Ciudadana desde meses atrás.

¿En qué consiste “la Patrona”?

La forma de operar de los extorsionadores cual consiste en marcar o enviar un correo electrónico a algún habitante o trabajador de una casa, negocio o institución, para hacerles creer que su patrón o patrona se encuentra en una situación de riesgo o tiene una falsa emergencia, por lo que requieren de su ayuda; cuando la víctima cae, principalmente le solicitan dinero, documentos o accesorios valiosos.

Te puede interesar: Desarticulan en La Merced a “El Chimbombo”, grupo dedicado a la extorsión, tráfico de drogas y cobro de piso

El uso de la tecnología en la vida cotidiana es un tema que ya no es novedoso, está a la mano para todos los sectores de la población, incluidos los delincuentes, quienes han sabido adaptarla para cometer sus fechorías.

Recomendaciones

La SSC recomienda las siguientes acciones para evitar caer en éste tipo de artimañas:

Informar a los empleados sobre el tipo de extorsión.

NO proporcionar información personal suya o de los empleadores, ni de sus centros de trabajo.

Ignorar la llamada y corroborar información.

Verificar que las personas afectadas se encuentren bien.

Denunciar el número telefónico a la el número telefónico a la Policía Cibernética de la SSC.

denunciar el caso al número 55 5242 5100 ext. 5086 o al mail Llamar oel caso al número 55 5242 5100 ext. 5086 o al mail policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Al principio de su carrera, Consuelo fue rechazada por su físico. (Foto: @consueloduval/ Instagram)

Caso Duval

Hoy por la mañana se dio a conocer que la actriz y comediante mexicana, Consuelo Duval, había sido víctima de robo bajo dicha modalidad, cuya suma ascendió a medio millón de pesos, así como a joyas de valor incalculable, en su domicilio en la alcaldía Cuajimalpa.

Te puede interesar: En Ecatepec, detienen a extorsionador por retener a una familia con un arma de fuego; pedía mil pesos de rescate

En un principio, en redes sociales y medios de comunicación se reportó que la empleada había sido manipulada mediante el uso de un audio generado por Inteligencia Artificial, lo que facilitó la persuasión para que entregara el dinero y las joyas de la actriz.

Sin embargo, hace unos minutos, a través de su cuenta de Instagram confirmó el robo pero no en esa modalidad, “Cuando regresé de un día de trabajo a mi casa, me di cuenta que la persona de servicio que trabajaba para mí y que cuidada (sic) de mis perros en complicidad con otras dos personas habían entrado a robarme y despojarme de lo que tanto trabajo y esfuerzo me ha costado ganar además de algunas cosas de gran valía sentimental”, explicó.

“Soy una mujer de trabajo y fuerte, creo en la justicia de mi país, y aunque hoy me siento vulnerable y frágil se (sic) que estoy protegida por ustedes y que esto también va a pasar”, concluyó la también presentadora.